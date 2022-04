Ucraina, così gli oligarchi russi fanno spese nel mondo ebraico

Umberto De Giovannangeli

2 Aprile 2022 - 14.56

Preroll

Ukraine War Exposes How Russian Oligarchs’ Dirty Money Has Polluted the Jewish World (“La guerra in Ucraina spiega come il denaro sporco degli oligarchi russi ha inquinato il mondo ebraico). Un argomento scottante. Una commistione inquietante.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Oligarchi e mondo ebraico

Middle placement Mobile

Di grande interesse in proposito è l’analisi di una delle firme di primissimo piano del giornalismo israeliano: Anshel Pfeffer. Scrive Pfeffer su Haaretz: “Nelle ultime cinque settimane, le organizzazioni ebraiche hanno intrapreso numerose operazioni di salvataggio, di individui e intere comunità, dalle varie zone di guerra in Ucraina. Alcune hanno fatto notizia, ma la maggior parte rimane sotto il radar, perché sono ancora in corso e qualsiasi pubblicità potrebbe mettere in pericolo i salvataggi e le vite.

Dynamic 1

In una di queste operazioni, c’è stata un’inaspettata interruzione delle comunicazioni tra due organizzazioni chiave. Quando una delle persone coinvolte ha cercato di capire cosa stava succedendo, è rimasto scioccato nello scoprire che un dipendente senior di una terza organizzazione si era inserito nell’operazione.

Lo shock era dovuto alla lunga affiliazione di quell’organizzazione con un noto oligarca ebreo russo con stretti legami con il Cremlino.

Dynamic 2

“Non so se sia stato lui il motivo del ritardo, è tempo di guerra e potrebbero esserci tante altre cause, e voglio credere che quella persona sia dedicata come tutti noi a salvare delle vite”, ha detto un’altra fonte che lavora all’operazione. “Ma un fattore cruciale in tutto ciò che facciamo è la fiducia. È ciò che fa sì che le persone che temono per la loro vita accettino di lasciare le loro case quando offriamo loro una via di fuga. E se viene coinvolto qualcuno che è corrotto in qualche modo, quella fiducia può evaporare rapidamente”.

Nessun nome può essere menzionato a questo punto. Forse dopo la guerra, quando le vite non saranno più a rischio, sarà possibile fare un bilancio più dettagliato. Ma questo è solo un piccolo esempio di quanto sia diventato complesso e pericoloso per le organizzazioni ebraiche operare dopo decenni in cui gli oligarchi russo-ebraici hanno acquisito, attraverso le loro ricchezze malversate e l’agenda opaca, posizioni di immenso potere nelle loro infrastrutture. Gran parte dell’attenzione dei media nelle ultime settimane si è concentrata sulle attività del più importante di tutti gli oligarchi ebrei russi, il playboy di alto profilo Roman Abramovich, ma ce ne sono altri che hanno inquinato auguste istituzioni con il loro denaro sporco.

Dynamic 3

La guerra della Russia all’Ucraina ha finalmente rivelato, per coloro che preferivano rimanere ciechi, il vero volto del regime di Putin, ed è anche un brusco risveglio per l’ampiezza e la profondità dell’effetto della classe degli oligarchi sul clima organizzativo del mondo ebraico. Prendiamo solo un esempio, il più grande movimento religioso ebraico, Chabad, che è stato ampiamente finanziato negli ultimi 20 anni dal socio di Abramovich, Lev Leviev, che negli ultimi quattro anni si è rifugiato a Mosca, ricercato per essere interrogato su irregolarità finanziarie nelle sue ex case di Israele e Regno Unito. Sotto il patrocinio di Leviev, Chabad è diventato uno strumento della propaganda del Cremlino, con il suo rabbino capo in Russia, Berl Lazar, che serve come “rabbino di Putin”, rendendo omaggio alla protezione degli ebrei da parte della leadership e criticando i suoi nemici ucraini per il loro presunto antisemitismo. Alcuni rabbini Chabad in Ucraina hanno provato a protestare e nelle ultime settimane hanno fatto un lavoro prezioso per aiutare a salvare i rifugiati, ma per molti anni, mentre i fondi di Leviev finanziavano le operazioni del movimento, non solo in Russia, ma anche in molte altre parti del mondo, le loro voci sono state soffocate. Un altro esempio lampante è Moshe Vyacheslav Kantor, il re dei fertilizzanti della Russia, i cui soldi gli hanno permesso di prendere il controllo del Congresso Ebraico Europeo negli ultimi 15 anni, durante i quali ha fatto in modo che adottasse una politica favorevole al Cremlino; anche ora siede a bocca chiusa mentre i crimini di guerra di Putin vengono eseguiti sotto la bandiera della “de-nazificazione” di un’Ucraina guidata da un presidente ebreo. Un altro esempio lampante è Moshe Vyacheslav Kantor, il re dei fertilizzanti della Russia, i cui soldi gli hanno permesso di prendere il controllo del Congresso Ebraico Europeo negli ultimi 15 anni, durante i quali ha fatto in modo che adottasse una politica favorevole al Cremlino; anche ora siede a bocca chiusa mentre i crimini di guerra di Putin vengono eseguiti sotto la bandiera della “de-nazificazione” di un’Ucraina guidata da un presidente ebreo. Nel 2020, Yad Vashem ha anche emesso delle scuse formali dopo aver preso parte a un bizzarro evento tenutosi a Gerusalemme organizzato da un’altra delle organizzazioni preferite da Kantor, il Forum Mondiale dell’Olocausto. L’evento, in cui Putin era un ospite d’onore, ha presentato una narrazione distorta dell’Olocausto che non ha menzionato fatti storici scomodi sull’Unione Sovietica, cancellati dai documenti nella Russia di Putin, come il patto Molotov-Ribbentrop di Joseph Stalin con Adolf Hitler e l’occupazione sovietica di parti della Polonia e degli stati baltici.

Perché Yad Vashem è riuscito a mantenere la sua integrità laddove molte altre organizzazioni israeliane ed ebraiche si sono semplicemente arrese?

Dynamic 4

In parte a causa della posizione indipendente dei suoi storici e in parte perché la sua importanza nella vita israeliana l’ha anche sottoposta ad un maggiore controllo da parte dei media. Ecco perché quando Yad Vashem ha quasi ceduto, solo due giorni prima dell’invasione russa, ad entrare in un progetto congiunto con Abramovich che avrebbe donato decine di milioni al suo istituto di ricerca, è stato rapidamente costretto dalla pressione pubblica ad annunciare che stava cancellando il progetto con l’oligarca corrotto. Dovremmo applicare questo esame in modo molto più ampio. Gli oligarchi non hanno inventato nulla. Il panorama organizzativo è sempre stato costruito intorno ai soldi dei ricchi donatori individuali e all’influenza che ne deriva. E non solo nel mondo ebraico. È altrettanto vero per il mondo accademico, dell’arte, della cultura e dello sport. Ricchi mecenati e benefattori esercitano un potere straordinario in tutti questi campi, oggi e nel corso della storia. Dittatori e baroni ladri hanno sempre potuto aumentare la loro popolarità in tempo reale, riciclare la loro reputazione retrospettivamente e riscrivere la loro eredità storica sottoscrivendo eventi spettacolari e costruendo grandi monumenti ed edifici civili. Ma le cose stanno cambiando nel XXI secolo. Il denaro non è più inodore. Le statue vengono abbattute e i nomi rimossi dagli edifici, spesso per peccati dei secoli precedenti ma anche per offese molto più attuali .C’è una valida discussione da fare sul fatto che figure storiche morte da tempo debbano essere sottoposte agli standard morali di oggi, ma quando si tratta di donatori dei giorni nostri, non si dovrebbe permettere a tali pretese di stare in piedi. Gli oligarchi e i loro soldi hanno corrotto la vita ebraica per troppo tempo. È ora che i Kantor, gli Abramovich e i loro simili siano rimossi dalle loro presidenze e cancellerie prima che portino altra infamia su tutti noi”. Così Pfeffer.

L’irritazione americana

Dynamic 5

A raccontarla è Ben Samuels, corrispondente di Haaretz da Washington.

“L’apparente esitazione di Israele nell’unirsi alle sanzioni internazionali contro la Russia, mentre non riesce a porre un freno agli oligarchi, ha provocato rari avvertimenti pubblici da parte dell’amministrazione Biden, mentre i legislatori statunitensi e gli esperti di Russia sollecitano un ulteriore giro di vite sugli alleati di Vladimir Putin che mirano a usare Israele come loro rifugio sicuro.

Le ammonizioni sono arrivate anche se, nelle due settimane e mezzo da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, i funzionari statunitensi sono stati in gran parte empatici con l’atto di bilanciamento di Israele tra il sostenere l’Ucraina e non alienare il presidente russo.

Victoria Nuland, sottosegretaria di Stato per gli affari politici, ha detto venerdì al Channel 12 News di Israele che Israele dovrebbe unirsi alle sanzioni finanziarie e di controllo delle esportazioni che Washington ha imposto a Putin. “Dobbiamo spremere il regime. Dobbiamo negargli il reddito di cui ha bisogno, spremere gli oligarchi che lo circondano; spremiamo la sua economia”, ha detto, aggiungendo che “non si vuole diventare l’ultimo rifugio per il denaro sporco che alimenta le guerre di Putin”. Nuland ha detto che l’adesione di Israele alle sanzioni finanziarie era più importante per gli Stati Uniti, più di gesti come Israele che potenzialmente fornisce aiuti militari o gioca un ruolo negli sforzi di mediazione tra Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Aaron David Miller, un senior fellow del Carnegie Endowment for International Peace che ha passato decenni ad aiutare le amministrazioni democratiche e repubblicane a elaborare la politica del Medio Oriente, ha twittato che il “martellamento” di Nuland su Israele ha segnato “il più duro colpo alla politica israeliana dall’inizio della crisi o a qualsiasi politica da molto tempo”.

I commenti di Nuland arrivano in mezzo ai rapporti che almeno 14 jet privati in partenza dalla Russia sono atterrati all’aeroporto internazionale Ben-Gurion di Israele da quando il mondo occidentale ha lanciato le sue sanzioni senza precedenti contro la cerchia ristretta di Putin.

Dall’inizio della crisi, e ancora di più dall’invasione del 24 febbraio, gli uomini d’affari ebrei che operano in Russia hanno espresso l’interesse a portare i loro soldi fuori dal paese. Il Sunday Times, nel frattempo, ha citato agenti immobiliari e avvocati fiscali che riferiscono di un afflusso di interesse da parte dei russi che investono in proprietà israeliane con l’entrata in vigore delle sanzioni occidentali.

“Almeno 14 jet privati dalla Russia sono atterrati in Israele negli ultimi 10 giorni in mezzo all’ultimo giro di sanzioni contro gli oligarchi. Allo stesso tempo, mi è stato detto che nessuna compagnia di jet privati negli Stati Uniti trasporterà una persona con un passaporto russo”, ha twittato Bill Browder, il cui fondo di investimento e società di gestione patrimoniale era una volta il più grande investitore straniero della Russia e che ora si descrive come il “nemico numero uno” di Putin.

Un jet, di proprietà dell’oligarca russo-israeliano Roman Abramovich, è atterrato il giorno in cui è iniziata l’invasione della Russia. Gli Stati Uniti non hanno ancora seguito la Gran Bretagna e il Canada nell’imporre sanzioni su Abramovich, secondo quanto riferito la seconda persona più ricca di Israele che ha fatto gran parte della sua fortuna attraverso la privatizzazione delle Diversi importanti membri democratici del Congresso – tra cui Reps. Steve Cohen, Maria Elvira Salazar e Tom Malinowski – hanno esortato l’amministrazione Biden a prendere provvedimenti contro Abramovich. In una lettera, hanno detto che “le sanzioni degli Stati Uniti contro Abramovich brillano per la loro assenza”.

Hanno notato che Abramovich ha ottenuto la cittadinanza portoghese sulla base di una legge che offre la naturalizzazione ai discendenti degli ebrei sefarditi che furono espulsi dalla Spagna e dal Portogallo durante l’Inquisizione. I legislatori hanno detto che questa mossa era “apparentemente per evitare le sanzioni”.

La settimana scorsa, i funzionari portoghesi hanno arrestato un importante rabbino portoghese come parte di un’inchiesta su come Abramovich ha ricevuto la cittadinanza. Oltre alla lettera di Cohen-Salazar-Malinowski, sono state introdotte almeno tre leggi separate che mirano a sanzionare potenzialmente Abramovich.

Sempre la scorsa settimana, il memoriale e museo dell’Olocausto Yad Vashem di Israele ha “sospeso” una donazione a otto cifre da parte di Abramovich subito dopo che la Gran Bretagna ha imposto delle sanzioni su di lui. Questo è avvenuto un mese dopo che lo Yad Vashem – insieme a diverse altre istituzioni israeliane – ha sollecitato l’ambasciatore statunitense in Israele, Tom Nides, a non imporre sanzioni ad Abramovich, a causa del “suo contributo al popolo ebraico”.

“Chiediamo che Abramovich sia sanzionato con urgenza”, hanno scritto i legislatori. “Il suo denaro sporco aiuta ad alimentare la guerra non provocata e illegale di Putin contro l’Ucraina. Una volta sanzionato, la esortiamo ad usare tutte le autorità necessarie per sequestrare questo denaro e usarlo per sostenere la difesa, il rimpatrio e la ricostruzione dell’Ucraina”.

Abramovich, che presumibilmente controlla un gran numero di aziende russe, nega qualsiasi legame diretto con Putin”.

Fin qui Samuels. Un tempo i signorotti medioevali compravano dalla Chiesa il salvacondotto per il Paradiso. Gli oligarchi russi ne sono una riedizione. Stavolta verso Gerusalemme.