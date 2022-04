Germania, ufficiale della riserva accusato di essere una spia della Russia: informazioni anche sul Nord Stream 2

globalist

1 Aprile 2022 - 16.46

Guerra sul campo di battaglia in Ucraina e guerra di spie. Un riservista dell’esercito tedesco è accusato di avere svolto per anni attività di spionaggio a favore dei servizi di intelligence russi. Secondo quanto riferito dalla Procura federale, l’uomo, oggi 65enne, nella sua attività da civile aveva anche contatti con molte importanti aziende private tedesche. L’uomo è accusato di avere fornito documenti e informazioni in entrambi gli ambiti all’intelligence russa in “numerose occasioni”.

Le accuse fanno riferimento ad un periodo intercorso tra l’ottobre 2014 e il marzo del 2020. Tra i documenti inviati all’intelligence russa anche materiale relativo al gasdotto Nord Stream 2, ora bloccato dal governo tedesco, dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Il processo avrà luogo a Düsseldorf. L’uomo non è stato posto in carcerazione preventiva.