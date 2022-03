Ucraina, gli 007 britannici: "I militari russi hanno difficoltà a terra e useranno più missili per compensare"

globalist

30 Marzo 2022 - 19.22

Preroll

Guerra in Ucraina, le unità russe che hanno subito pesanti perdite in Ucraina sono state costrette a tornare in Bielorussia e Russia per riorganizzarsi e rifornirsi. E’ quanto si legge nell’ultimo aggiornamento sulla guerra del ministero della Difesa britannico, che riporta il bollettino giornaliero della sua intelligence militare.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Le unità russe che hanno subito pesanti perdite sono state costrette a tornare in Bielorussia e Russia per riorganizzarsi e rifornirsi”, si spiega. “Tale attività sta esercitando ulteriore pressione sulla logistica già tesa della Russia e dimostra le difficoltà che la Russia sta incontrando nel riorganizzare le sue unità nelle aree avanzate all’interno dell’Ucraina”.

Middle placement Mobile

Secondo il ministero britannico, “la Russia continuerà probabilmente a compensare la sua ridotta capacità di manovra a terra attraverso attacchi di artiglieria di massa e missili”. “L’attenzione dichiarata della Russia su un’offensiva a Donetsk e Lugansk è probabilmente una tacita ammissione che sta lottando per mantenere più di un significativo asse di avanzamento”.