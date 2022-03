Ucraina, Lavrov: "Le voci sul golpe contro Putin e sulla malattia di Shoigu sono sciocchezze"

globalist

28 Marzo 2022 - 14.28

“Sciocchezze e bugie”. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha liquidato in questo modo le voci su un possibile golpe contro Vladimir Putin e sulla scomparsa per giorni dalla scena pubblica del ministro della Difesa Sergei Shoigu, che alcuni fonti darebbero malato. “Non voglio commentare sciocchezze. Perché questa è esattamente l’assurdità che i servizi ucraini stanno diffondendo, insieme ai neoliberali russi che vivono all’estero”, ha denunciato Lavrov in un’intervista ai media serbi.

Lavrov ha continuato: “Tutto questo è una bugia assoluta – ha continuato il capo della diplomazia di Mosca – Sono tutti vivi, tutti sani, lavorano tutti. L’intero governo sta lavorando, l’intera amministrazione presidenziale sta lavorando sulla base degli interessi del nostro paese”.