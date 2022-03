Mariupol, morte cinquemila persone durante l'assedio russo: 210 sono bambini

globalist

28 Marzo 2022 - 16.59

Guerra in Ucraina, dati drammatici in quella che è stata definita la ‘città martire’: sono quasi cinquemila le persone morte nell’assedio russo a Mariupol, tra cui 210 bambini. Lo afferma il sindaco della città portuale ucraina, Vadym Boychenko.

L’assedio di Mariupol è in corso da 28 giorni e secondo il primo cittadino 140mila persone sono riuscite a fuggire prima che le vie d’uscita venissero chiuse, mentre altre 150mila sono state evacuate successivamente e 30mila “deportate” in Russia o nelle zone occupate dai russi nell’est dell’Ucraina. In città restano bloccate circa 170mila persone.

Durante l’assedio, ha riferito ancora il sindaco, i bombardamenti hanno danneggiato 2.340 condomini e 61.200 edifici privati. Sono stati distrutti tre ospedali, altri sette sono stati danneggiati, oltre a 57 scuole e 70 asili nido, due fabbriche, un porto e un’unità militare.

Il sindaco vuole l’evacuazione

La città “è in mano agli occupanti”, “serve la completa evacuazione di Mariupol”, ha aggiunto il sindaco della città ucraina assediata. “Non tutto è in nostro potere, sfortunatamente oggi siamo nelle mani degli occupanti”, ha detto il sindaco. “Secondo le nostre stime, al momento ci sono 160mila persone in questa città, dove è impossibile vivere perché non c’è acqua, elettricità, riscaldamento”.

“Serve – ha detto Boichenko – la completa evacuazione di Mariupol. Oggi la nostra missione più importante è salvare ogni vita. E vi sono speranze che ce la faremo”. Sindaco di una città che contava 400mila abitanti prima dell’assedio, Boichenko ha detto che vi sono 26 autobus pronti per evacuare civili, ma che ancora non hanno il permesso di muoversi. E’ un “gioco cinico” che la Russia ha cominciato a fare fin dal primo giorno, ha denunciato.