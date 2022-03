Mariupol, il generale Petraeus: "Gli ucraini combattono con eroismo contro i russi ma alla fine cadrà"

globalist

27 Marzo 2022 - 18.36

Guerra in Ucraina e l’assedio di Mariupol, ormai circondata dai russi. “Stanno combattendo fino all’ultimo difensore e stanno mettendo in difficolta i tanti battaglioni russi in modo molto eroico”. Così il generale David Petraeus, ex capo della Cia, commenta la resistenza di Mariupol, chiamando la città “un Alamo ucraino”. Ma come è successo nella storica battaglia americane, in cui dopo 13 giorni le forze messicane ebbero la meglio sui texani assediati nel forte, “alla fine sembra che Mariupol cadrà, sarà presa”.

“E quando questo succederà – ha aggiunto intervistato da Abcnews il generale a riposo- questo sarà un momento di grande pericolo per l’Ucraina perché le forze russe potranno usare il porto”.

Riguardo poi alle richieste di Volodymyr Zelensky di più armi e più sostegno le ha definite “molto comprensibili” perché il presidente ormai “è un comandante sul campo”. “E nessun comandante ha mai abbastanza forze – ha aggiunto Petraeus che è stato comandante delle forze Usa in Iraq e in Afghanistan – noi dobbiamo capire questo e quello che dobbiamo fare è dargli tutto quello che possiamo senza provocare un non necessario confronto diretto con la Russia”.