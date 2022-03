Mariupol, all'assedio partecipa il ceceno Geremeyev sospettato di essere il killer di un oppositore di Putin

globalist

27 Marzo 2022 - 18.54

Preroll

Assassini con la loro presenza che serve ad alimentare la propaganda del Cremlino attraverso la quale demotivare la resistenza ucraina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A guidare le truppe cecene che partecipano all’assedio di Mariupol c’è Ruslan Geremeyev, sospettato di essere tra i responsabili dell’omicidio di Boris Nemtsov, l’ex vicepremier di Boris Eltsin e oppositore di Vladimir Putin, assassinato nel 2015 a Mosca.

Middle placement Mobile

Lo afferma un video pubblicato dal leader ceceno Ramzan Kadyrov, ripreso da Meduza. In questi giorni Kadyrov ha veicolato una serie di fake news, come la sua presenza alle porte di Kiev. Per cui la notizia va presa con il beneficio del dubbio. Ma c’è un video che sembra attendibile.

Dynamic 1