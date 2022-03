La Nato: "La Russia ha avuto in Ucraina tra le 30 e le 40 mila perdite tra morti e feriti"

globalist

23 Marzo 2022 - 19.24

Guerra in Ucraina, è difficilissimo fare il computo delle vittime e quindi si va per grandi linee.

La Russia ha sofferto da 7mila a 15mila morti in un mese di combattimenti in Ucraina: lo hanno reso noto fonti della Nato. La stima si basa sulle informazioni provenienti dal governo ucraino, da ciò che è noto da fonti russe “intenzionalmente o per errore” e da informazioni “open source”.

Per quanto riguarda la stima totale delle perdite, “statisticamete in una guerra per ogni soldato ucciso ve ne sono tre feriti, quindi parliamo di 30-40mila perdite fra morti feriti, dispersi e prigionieri”.

Le uniche informazioni ufficiali russe sono contenute un articolo pubblicato e poi rimosso dalla Komsomolskaya Pravda in cui si citava un rapporto del Ministero della Difesa di Mosca con 9.861 morti e 16.153 feriti.