La ginnasta ucraina Kateryna Dyachenko muore a 11 anni a Mariupol sotto le bombe russe

23 Marzo 2022 - 22.12

Una ginnasta ucraina di 11 anni, Kateryna Dyachenko, è rimasta uccisa nel crollo della sua abitazione, che era stata colpita da un raid russo a Mariupol. Lo ha reso noto la sua allenatrice Anastasia Meshchanenkova, citata da media locali.

Mariupol è una città praticamente rasa al suolo dai bombardamenti russi che hanno ripetutamente colpito quella che è stata definita la ‘città martire’. Mariupol non si è arresa nonostante la richiesta della Russia di una capitolazione in cambio di un salvacondotto per i soldati. In queste ore i russi sono in città ma si combatte casa per casa e la conquista da parte delle truppe di Mosca non c’è ancora.