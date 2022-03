Rilasciata la giornalista ucraina rapita dai russi: costretta a fare un video in cui elogiava le truppe di Mosca

globalist

22 Marzo 2022 - 18.23

Guerra in Ucraina, un ricatto ai fini di propaganda: le truppe russe hanno rilasciato la giornalista ucraina Viktoriya Roshchyna dopo averla messa “sotto pressione” perché le elogiasse per averle salvato la vita, riporta il sito web ucraino Ukrayinska Pravda (Up).

I media filorussi e i canali Telegram hanno pubblicato un video in cui la reporter afferma che le truppe russe le hanno salvato la vita e l’hanno trattata bene. Viktoriya Roshchyna, che lavora per Hromadsk TV, si sta ora dirigendo a Zaporizhzhya nel Sudest dell’Ucraina, ha detto Up.

Dall’inizio dell’invasione russa e prima di essere catturata, Roshchyna copriva gli eventi bellici dall’Ucraina orientale e meridionale.