Guerra in Ucraina, gli 007 di Londra: "Forze russe impantanate fanno sempre più uso dei bombardamenti"

22 Marzo 2022 - 10.08

Guerra in Ucraina, non è stata l’invasione-lampo ipotizzata da Putin. E infatti le forze russe sono impantanate in Ucraina, mentre le popolazioni civili sono soggette a pesanti bombardamenti. Lo segnala l’aggiornamento d’intelligence fornito oggi dal Ministero della Difesa britannico.

“Nonostante i pesanti combattimenti, le forze ucraine continuano a respingere i tentativi russi di occupare la città di Mariupol“, dice l’aggiornamento in relazione alla città portuale strategica, che fa da cerniera tra due dei tre assi dell’attacco russo, quello meridionale dalla Crimea e quello orientale dal Donbass.

“Le forze russe hanno dovuto sopportare un altro giorno di limitati progressi con la gran parte delle forze ampiamente in stallo sul luogo”, continua l’aggiornamento.

“Diverse città ucraine – conclude Londra – continuano a soffrire pesanti bombardamenti aerei e d’artiglieria con l’Onu che dà notizia di 10 milioni di ucraini ora sfollati internamente come conseguenza dell’invasione russa”.