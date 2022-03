La Casa Bianca: "Mai esplorata l'ipotesi che Biden possa andare in Ucraina durante la missione in Europa"

globalist

21 Marzo 2022 - 21.58

Guerra in Ucraina, diplomazia al palo. Non abbiamo mai esplorato questa possibilità”. Così Jen Psaki ha ribadito, durante il briefing oggi alla Casa Bianca, che Joe Biden durante la missione in Europa questa settimana non andrà in Ucraina, come aveva già detto con un tweet. La portavoce ha citato ragioni di sicurezza e “l’enorme quantità di risorse” che sarebbero necessarie per la visita del presidente in un teatro di guerra. La valutazione della Casa Bianca, ha aggiunto Psaki, è che sarà “molto più efficace e di impatto” il viaggio a Bruxelles per incontrare gli alleati Nato, della Ue e del G7 e poi la tappa in Polonia.

“E’ stata una decisione presa sulla base di quella che sarebbe stata la missione più efficace”, ha aggiunto la portavoce, sottolineando come l’obiettivo di Biden è confermare “la risposta coordinata ed unità alle azioni in escalation del presidente Putin”.

Riguardo poi alla proposta di una forza di peacekeeping in Ucraina che la Polonia intende presentare agli alleati Nato, Psaki ha ricordato che “il presidente è stato chiaro nel dire che non manderà truppe americane a combattere truppe russe. Non è nell’interesse degli americani o della nostra sicurezza nazionale, ma continueremo a discutere le diverse idee, compresa questa”.