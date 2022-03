Ucraina, Orsini: "Se Putin è uno schifoso, tra schifosi possiamo intenderci e discutere di come salvare gli ucraini"

globalist

17 Marzo 2022 - 23.38

Guerra in Ucraina. il professor Alessandro Orsini con le sue tesi molto forti contrarie sia al rifornimento di armi all’Ucraina da parte degli stati esteri, sia sulla necessità che gli ucraini si arrendano subito senza combattere perché resistere alla Russia è inutile solleva aspri dibattiti.

“La mia preoccupazione è l’Europa, perché non sa fare la guerra e non sa fare nemmeno la pace. E questo consegna l’Ucraina alla tragedia. Per fare la pace in primis bisogna smettere di demonizzare l’avversario politico, cioè di rappresentarlo come un animale come ha fatto Di Maio; la seconda cosa è normalizzarlo e l’ultima mossa è umanizzarlo del nemico: non è un porco, ma un essere umano come noi. Queste sono le precondizioni per sedersi al tavolo della pace. Se Putin è un mostro, sicuramente lo siamo anche noi. E posso fornire prove documentate: Bush scavalcò l’Onu e fece una guerra illegale in Iraq; sempre in Iraq, un gruppo di marines americani ha massacrato 24 civili a sangue freddo, sparando in faccia ad un bambino. Se Putin è un cane schifoso, tra schifosi possiamo intenderci e fare la pace”.