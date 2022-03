Guerra in Ucraina, gli 007 Usa: "La Russia ha già perso settemila soldati"

globalist

17 Marzo 2022 - 17.17

Preroll

La guerra in Ucraina non è stata la guerra-lampo ipotizzata da Putin e il costo in vite umane e in mezzi militari che lo Zar sta pagando è alto. Anche per questo al tavolo negoziale il governo di Kiev sta ancora tenendo testa.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le forze russe in tre settimane hanno già perso oltre settemila soldati, più di quanto ne abbiano persi gli Stati Uniti nell’arco di un ventennio in Afghanistan e Iraq.

Middle placement Mobile



Lo hanno riferito fonti dell’intelligence Usa citate dal New York Times. La stima, che viene proposta con molta cautela, è stata fatta tenendo conto di fari fattori, comprese immagini video e satellitari dei combattimenti. Secondo le autorità di Kiev, i caduti russi sarebbero almeno 13.500.