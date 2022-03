Biden: "Putin in Ucraina sta commettendo atrocità". E invia altri 800 milioni di dollari in armi

globalist

16 Marzo 2022 - 19.15

Guerra in Ucraina è il momento delle recriminazioni. “Putin sta infliggendo una devastazione sconvolgente all’Ucraina“. Lo ha detto Joe Biden condannando il bombardamento di “palazzi, ospedali, reparti di maternità”. “E’ incredibile, ieri abbiamo visto notizie dei russi che devono in ostaggio 400 persone in un ospedale a Mariupol, queste sono atrocità”, ha aggiunto il presidente americano.

I nuovi armamenti

Il presidente Usa Joe Biden ha annunciato oggi 800 milioni di dollari in addizionali equipaggiamenti di sicurezza all’Ucraina, che si aggiungono a un miliardo di aiuti presentati la scorsa settimana. Tra questi anche missili anti-aerei Stinger e anti-carro Javelin.

“Il popolo americano sarà fermo nel suo sostegno al popolo dell’Ucraina di fronte agli attacchi immorali, non etici sulle popolazioni civili. Noi siamo uniti nell’aborrire il massacro depavato di Putin e continueremo a sostenere gli ucraini nella loro lotta per la libertà, democrazia e sopravvivenza”, ha detto il presidente americano.

“Daremo – ha continuato – all’Ucraina le armi per lottare e difendersi attraverso i prossimi difficili giorni. Continueremo a mobilitare supporto umanitario per il popolo ucraino e per quelli costretti a scappare”.

Per quanto riguarda gli aiuti di sicurezza, ha chiarito il presidente, “si tratta di trasferimenti diretti di equipaggiamenti dal nostro Dipartimento alla Difesa alle forze militari ucraine per aiutarle mentre combattono contro l’invasione”, ha detto il presidente parlando alla Casa bianca.

Biden ha spiegato che questo nuovo pacchetto di aiuti include 800 sistemi anti-aerei, missili anticarro e altre armi difensive. Tra le armi che verranno trasferite ci sono missili anticarro Javelin e missili antiaerei Stinger.