Ucraina, Putin gela le speranze di pace: "Kiev non vuole trovare una soluzione seria"

15 Marzo 2022 - 17.56

Putin vuole la capitolazione e prendersi di fatto l’Ucraina. Smembrarla e mettere a capo di quello che ne resta un fantoccio servo di Mosca.

Per Vladimir Putin “l’Ucraina non ha intenzione di trovare in maniera seria una soluzione mutualmente accettabile” per la fine del conflitto. Lo ha affermato il presidente russo, parlando al telefono con il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

E ha poi aggiunto: la leadership dell’Unione Europea “ha ignorato l’azione criminale e disumana dell’esercito ucraino di ieri: un attacco missilistico contro una zona residenziale nel centro di Donetsk”, nell’Ucraina orientale.

Le richieste di Charles Michel

l presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha parlato con il presidente russo Vladimir Putin, chiedendogli di «fermare la guerra fratricida» contro l’Ucraina. Lo fa sapere lo stesso Michel, via social. Ha chiesto a Putin «un immediato cessate il fuoco e il ritiro dell’esercito russo», ha «discusso dei negoziati in corso tra Ucraina e Russia», ha sottolineato che «i bombardamenti indiscriminati contro i civili devono cessare». La Russia «deve consentire l’accesso umanitario e il passaggio sicuro» per i civili in fuga dalla guerra, conclude Michel.