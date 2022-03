Negoziati Ucraina-Russia, Kiev e la Turchia ottimisti: "Ora si dialoga in maniera costruttiva"

globalist

13 Marzo 2022 - 17.52

Preroll

Ucraina e Russia si avvicinano? Alcuni segnali sono positivi ma bisogna essere cauti. Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che ci saranno “risultati concreti” dal nuovo round di negoziati Russia-Ucraina che si terranno nei prossimi giorni. In un video postato su Twitter, Podolyak, ha aggiunto che la Russia “è più sensibile alla posizione ucraina” e ha iniziato a “dialogare in maniera costruttiva”. Le “nostre proposte sono sul tavolo” e sono “molto dure”, tra queste, “il ritiro delle truppe, il cessate il fuoco”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Anche la Turchia ottimista sulla mediazione

Middle placement Mobile

La Turchia sta vedendo un qualche avvicinamento nelle posizioni su alcuni punti nel dialogo per fermare il conflitto in Ucraina, ma ha precisato che il presidente russo Vladimir Putin ha escluso un incontro col presideente ucraino Volodymyr Zelensky. L’ha detto oggi il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa Ria Novosti.

Dynamic 1

“C’è un riavvicinamento su alcune questioni, che è ciò che il leader russo (Vladimir) Putin ha detto. Noi anche lo rileviamo. Ma prima di tutto è necessario raggiungere un cessate-il-fuoco”, ha detto in una conferenza stampa.

Cavusoglu inoltre ha spiegato che, in una conversazione telefonica avvenuta il 6 marzo, Putin ha detto al presidente turco Recep Tayyip Erdogan di non aver in mente un incontro con il leader ucraino.