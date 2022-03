I Patriot arrivano in Polonia, Kamala Harris conferma: "Abbiamo consegnato i missili a Varsavia"

globalist

11 Marzo 2022 - 11.55

La vice presidente americana Kamala Harris in visita a Varsavia ha detto di aver consegnato i missili patriot alle forze armate polacche. “Questa settimana abbiamo diretto dei sistemi missilistico di difesa Patriot alla Polonia ed oggi posso annunciare che questi sistemi sono stati consegnati”. I missili Patriot sono comparsi in questi giorni drammatici di invasione russa all’Ucraina, ma solo per rafforzare le difese della Polonia appartenente dalla Nato.

“Facciamo questo come dimostrazione del nostro impegno per la sicurezza dei nostri alleati ed in particolare della Polonia in questo momento”, ha aggiunto, durante la conferenza stampa con il presidente polacco Andrezej Duda, ricordando anche le truppe aggiuntive inviate in Polonia e negli altri paesi del fianco est della Nato.