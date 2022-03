Putin, dal Kgb russo alla conquista di Kiev: Zar story, con un finale da scrivere

Umberto De Giovannangeli

8 Marzo 2022 - 15.38

Un autocrate cinicamente lucido? Un leader che ha saputo utilizzare al meglio le tecniche acquisite quando era un oscuro colonnello del Kgb russo per costruire le sue fortune politiche? Uno “psicopatico” che oggi ha i destini del mondo nelle sue mani?

Chi è Vladimir Putin?

Tra i tanti che hanno provato a tratteggiarne un ritratto, Yossi Melman, firma di Haaretz, è quello che ci ha convinti di più. “Vladimir Putin – psicopatico o leader razionale in bilico? Questa è la domanda sulla bocca di tutti in questi giorni. Tutti stanno cercando di decifrare le vere intenzioni e ambizioni del presidente russo nella guerra in Ucraina e di capire la mentalità del minaccioso leader che minaccia di usare armi nucleari.

Putin è fatto della stessa pasta dei tiranni assoluti come Adolf Hitler, Josef Stalin e Mao Zedong? Anche Avril Haines, il direttore dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti, non è sicuro di come rispondere a questa domanda. In un briefing per i membri della House Intelligence Committee, la scorsa settimana ha detto che lo stato d’animo di Putin è difficile da valutare. La sua dichiarazione mostra molta modestia. È un peccato che i funzionari israeliani raramente mostrino questo tratto.

Tuttavia, Haines, un avvocato che in passato è stato vice capo della Cia, ha gli strumenti per fare una valutazione. Uno di questi sono i profili psicologici che le agenzie di intelligence hanno sviluppato per molti anni. I profili di questo tipo si sono precedentemente dimostrati uno strumento di previsione molto efficace, molto utile per costruire valutazioni sulle persone.

Alla Cia, il padre fondatore di questo approccio è stato il Prof. Jerrold Post, uno psicologo che è morto qualche anno fa. Il suo discepolo in Israele è il Prof. Shaul Kimhi, che una volta scrisse i profili psicologici di molti leader arabi per l’Intelligence Militare delle Forze di Difesa Israeliane. Di sua iniziativa, Kimhi ha anche costruito un profilo dell’ex primo ministro Benjamin Netanyahu. Il MI dell’esercito, il Mossad e il Centro di Ricerca Politica del Ministero degli Affari Esteri non si sono preoccupati di comporre un profilo simile di Putin. Lasciano questo compito ai loro colleghi in Occidente: la Cia, l’agenzia di intelligence tedesca Bnd e il britannico MI6. Queste agenzie condividono informazioni e forniscono rapporti ai dipartimenti di ricerca dell’intelligence militare e del Mossad come parte della loro ampia cooperazione reciproca.

Le conversazioni con fonti a conoscenza di queste informazioni danno l’impressione che Putin non sia uno psicopatico, ma un ideologo incallito avvolto in strati di belligeranza e manipolazione estrema, così come una tendenza alla paranoia.

Conversazioni con fonti a conoscenza di queste informazioni danno l’impressione che Putin non sia uno psicopatico, ma un ideologo incallito avvolto in strati di belligeranza e manipolazione estrema, così come una tendenza alla paranoia. “La sua visione del mondo è ancorata alla storia russa. È imperniata sul crollo dell’Unione Sovietica, che vede come una tragedia storica”, sottolinea una di queste fonti. Conservatore e nazionalista russo, Putin desidera la restaurazione del Vecchio Ordine e delle sue “sfere di influenza”, un’idea presa in prestito dall’era della Guerra Fredda, e che la sua patria riacquisti il suo status di superpotenza.

Come una meteora

La storia dell’ascesa di Vladimir Putin ha alcuni elementi ammirevoli. È nato nel 1952 a Leningrado (ora San Pietroburgo) da una famiglia di mezzi modesti. Ha studiato legge, si è iscritto al Partito Comunista, si è arruolato nel Kgb, è diventato un ufficiale dei servizi segreti esteri ed è stato di stanza a Dresda. Dopo aver raggiunto un grado equivalente a quello di tenente colonnello, ha assistito al crollo dell’Unione Sovietica dal suo posto nella Germania dell’Est. Quando tornò in Russia, Putin fu preso sotto l’ala di Anatoly Sobchak, uno dei suoi professori di diritto. Sobchak, autore della nuova costituzione della Federazione Russa e anche sindaco di San Pietroburgo, divenne il mentore di Putin. Lo stretto legame del giurista e politico di alto livello con il giovane ufficiale dei servizi segreti creò l’impressione che quest’ultimo credesse nei valori democratici. Questo si è rivelato un errore: Soprattutto, Putin era un ambizioso opportunista.

Nel 1996, Putin si trasferì a Mosca e divenne parte della cerchia che circondava l’allora presidente Boris Eltsin al Cremlino. La sua promozione fu dovuta in parte alla sua inflessibile fedeltà a Sobchak, che nel frattempo era rimasto coinvolto in un grande scandalo di corruzione nella sua città ed era fuggito a Parigi. Eltsin fu colpito dalla lealtà di Putin.

Lo nominò capo della sua squadra presidenziale e successivamente direttore del Servizio Federale di Sicurezza. Nel 1999, Putin fu nominato primo ministro e alla fine dell’anno Eltsin lo nominò suo successore. La sua ascesa è stata fulminea per qualsiasi standard, in particolare in un paese come la Russia. “All’inizio del suo percorso verso la cima, come qualcuno che veniva da una famiglia povera, il denaro era qualcosa che lo interessava molto”, mi ha detto un ex alto funzionario dell’intelligence britannica. “Più tardi, quando è diventato ricco e ha consolidato il suo dominio, il denaro è diventato per lui un mezzo per ottenere potere e controllo. Questo è ciò che lo interessa e lo motiva oggi”.

Questo era evidente in due ambiti. Il primo era nei suoi sforzi per aumentare lo status economico della sua famiglia – sua moglie Lyudmila Putina, da cui ha divorziato nel 2013, le sue due figlie che vivono in Olanda, e le sue amanti (una di loro, la sua ex governante, vive a Monaco).

La seconda riguardava la creazione di una classe separata per l’élite al potere in Russia, oligarchi che sono stati modellati in modo simile a lui, la maggior parte di loro ex KGB e militari russi che si inchinavano alla sua autorità. In cambio della loro lealtà, ha permesso loro di accumulare grandi ricchezze e beni dentro e fuori la Russia.

“Da questo punto di vista, è come il Padrino. È più un mafioso che un capo di stato”, dice il giornalista del Financial Times Tom Burgis, autore del libro “Kleptopia: Come il denaro sporco sta conquistando il mondo”.

Occhio freddo, anima fredda

Per capire meglio le intenzioni e le mosse di Putin oggi, bisogna tornare agli anni ’90 e a Grozny, capitale della Cecenia. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica e le dichiarazioni di indipendenza delle nuove repubbliche, Dzhokhar Dudayev, un ex generale dell’aviazione sovietica, dichiarò l’indipendenza della Repubblica di Ichekeria e la governò.

Eltsin cercò di reprimere la ribellione ma usò la forza con parsimonia per la preoccupazione di come il mondo avrebbe reagito. Il risultato fu una sonora sconfitta russa nella guerra in Cecenia, dove Dudayev divenne presidente nel 1991.

Quando fu nominato primo ministro, e soprattutto dopo essere stato eletto presidente nel 2000, Putin adottò la strategia opposta. Ha lanciato una seconda guerra in Cecenia, questa volta senza pietà e senza esclusione di colpi. Ha impedito ai media russi e internazionali di coprire i combattimenti e i bombardamenti aerei e le offensive di terra che hanno ridotto Grozny in macerie. “Inseguiremo i terroristi ovunque. Che sia all’aeroporto o nei bagni. Li uccideremo ovunque”, disse Putin nel 1999.

Dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, Putin è stato il primo leader mondiale a telefonare al presidente degli Stati Uniti George W. Bush per esprimere solidarietà al popolo americano e offrire assistenza. Pensava chiaramente che gli attacchi rappresentassero un’opportunità per una svolta nelle relazioni tra le due superpotenze, e anche Bush la pensava così, vedendo Putin come un partner nella guerra al terrorismo. “Ho guardato nei suoi occhi e ho visto la sua anima”, è stata una delle dichiarazioni memorabili di Bush di quel periodo.

Ma Putin non ha mai condiviso i valori democratico-occidentali. “Putin è cambiato nel corso degli anni”, ha detto un diplomatico israeliano che era presente a diversi incontri tra i leader israeliani e il presidente russo negli ultimi dieci anni circa. Ha aggiunto che Putin si è evoluto dall’essere un leader modesto e un po’ insicuro che ascoltava molto attentamente le figure israeliane tra cui Ariel Sharon, Ehud Olmert e Shimon Peres in un leader sicuro di sé che non esitava ad arrabbiarsi o a rimproverare i suoi ospiti. “Quando Peres menzionò Vladimir Gusinsky (un oligarca russo che non era più nelle grazie di Putin), Putin diventò rosso e riuscì a malapena a controllarsi”, ha aggiunto il diplomatico.

Un ex funzionario della Cia che ha conosciuto bene il “dossier Putin” nel corso della sua carriera ritiene che il presidente russo abbia consapevolmente creato un’immagine di leader pragmatico, freddo e calcolatore che soppesa le sue mosse con molta attenzione. Tuttavia, ha detto il funzionario, questa immagine ha cominciato ad evaporare nel tempo ed è stata soppiantata da una crescente tendenza all’avventurismo e all’assunzione di rischi. L’invasione di Putin della Georgia nel 2008, le sue incursioni nell’Ucraina orientale e la conquista della penisola di Crimea nel 2014, così come l’invasione su larga scala dell’Ucraina che sta avvenendo ora – tutto può essere visto in questo contesto.

Virus, o peggio

È possibile che la pandemia abbia anche contribuito ai cambiamenti di Putin. Le voci sulla sua salute traballante non hanno alcuna conferma. Al contrario. Putin, che compirà 70 anni quest’anno, mantiene uno stile di vita atletico, aderisce ad una dieta rigorosa e non beve vodka. Sorseggia vino solo quando è richiesto negli eventi ufficiali. Allo stesso tempo, dall’inizio della pandemia, ha mostrato segni di ipocondria e paranoia. Chiunque voglia incontrarlo, compresi i suoi ministri e comandanti dell’esercito, deve prima fare un test Pcr. Questi incontri nel suo ufficio sono condotti senza strette di mano, sono generalmente brevi e ultimamente si sono tenuti anche con Putin seduto alla fine di un tavolo molto lungo, lontano da tutti gli altri.

Alcuni analisti dicono che l’uso del tavolo lungo è dovuto alla paura di Putin di un tentativo di assassinio. Altri si spingono addirittura a dire che sta usando un sosia, come faceva Saddam Hussein. Un ex funzionario dei servizi segreti britannici, che era al corrente delle informazioni su Putin, respinge quest’ultima affermazione. Per capire meglio le intenzioni e le mosse di Putin oggi, bisogna tornare agli anni ’90 e a Grozny, capitale della Cecenia.

“È una persona per cui l’onore è molto importante. È inconcepibile che usi un sosia”, ha detto, aggiungendo che crede che il comportamento di Putin ultimamente sia dovuto principalmente alla sua paura di contrarre una malattia. “La cosa di cui ha paura sono i virus”.

Qualunque sia la ragione, l’isolamento di Putin è chiaramente aumentato notevolmente negli ultimi anni. La guerra in Ucraina e le dure sanzioni imposte dall’Occidente certamente non stanno facendo nulla per modificare questa situazione. Questo potrebbe anche influenzare il suo giudizio? Andrey Kortunov, direttore del Consiglio russo per gli affari internazionali ed ex consigliere di Putin, ha ammesso che fa fatica a comprendere le attuali motivazioni del presidente russo.

“Sono depresso, penso che molti di noi siano depressi”, ha detto in una rara e audace intervista con Sky News, la scorsa settimana. Il senatore statunitense Marco Rubio, membro della Commissione Intelligence del Senato, ha recentemente twittato diverse dichiarazioni che implicano che lo stato mentale del presidente russo è instabile.

E cosa ha da dire il Prof. Kimhi, il profiler della comunità di intelligence israeliana, su questo argomento? Crede che, come ogni dittatore che mantiene il potere troppo a lungo, la comprensione della realtà di Putin sia scivolata nel corso degli anni – che sia stata sostituita dal sospetto, dal disprezzo per gli altri, da un atteggiamento che dice: “Io sono l’unico che conta”, da una visione distorta della storia e da una crescente presunzione.

Il risultato di tutto questo sono decisioni avventate ed errori strategici, come stiamo vedendo ora con l’invasione dell’Ucraina. Putin è capace di riconoscere i suoi errori? È pronto a trasformare Kiev nella prossima Grozny? Sarà disposto ad accontentarsi di qualcosa di meno della vittoria totale? Cercherà di ottenerla a qualsiasi prezzo? Finora, anche dopo il suo incontro di sabato scorso con il primo ministro israeliano Naftali Bennett, non ha mostrato alcuna indicazione di volontà di compromesso e sembra essere pronto ad andare fino in fondo.

Così Melman.

Chi è Vladimir Putin? La sua storia lascia aperte varie chiavi di lettura. Tutte inquietanti.