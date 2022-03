Guerra in Ucraina, 61 ospedali non sono più operativi dopo i bombardamenti russi

globalist

8 Marzo 2022

Guerra in Ucraina, come in tutte le guerre sono i più deboli i primi a patire. Sessantuno ospedali in Ucraina non sono operativi a causa degli attacchi delle forze russe, lo ha affermato il ministro della salute del Paese.

Reuters cita il ministro della salute Viktor Lyashko, dicendo che “i terroristi del paese aggressore” avevano messo fuori combattimento 61 ospedali. Le autorità, ha affermato, non sono state in grado di fornire forniture mediche essenziali alle comunità in prima linea a causa della mancanza di corridoi umanitari.

All’inizio della giornata il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha affermato che gli attacchi russi hanno distrutto più di 200 scuole ucraine, 34 ospedali e 1.500 edifici residenziali.