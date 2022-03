Guerra in Ucraina, l'annuncio di Putin: solo i soldati professionisti parteciperanno alle ostilità

globalist

7 Marzo 2022 - 23.09

Guerra in Ucraina, ora che si sta entrando in una fase più dura c’è anche un salto di qualità da parte della Russia.

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che solo i soldati professionisti, né riservisti, né sostituti, né militari di leva, parteciperanno alle operazioni militari delle truppe russe in Ucraina. “Voglio sottolineare che i coscritti non partecipano e non prenderanno parte alle ostilità e che non ci saranno convocazioni per i riservisti. Solo il personale militare professionista può risolvere i compiti assegnati”, ha detto Putin in un messaggio per la Giornata della Donna pubblicato dal Cremlino.

In un messaggio rivolto alle madri, mogli, sorelle e fidanzate dei soldati russi, Putin ha espresso la sua fiducia che questi soldati, “che in questo momento stanno difendendo la Russia sul campo di battaglia in un’operazione militare speciale”, “garantiranno in modo affidabile la sicurezza e la pace del popolo russo” .Putin ha inoltre annunciato un nuovo sussidio per le famiglie con redditi più bassi e che hanno figli tra gli 8 ei 16 anni e ha ricordato che la Federazione Russa “fornisce già contributi mensili per le donne incinte e le famiglie a basso reddito con bambini fino a sette anni”, nonché per le persone che allevano da sole minori di età compresa tra gli 8 e i 16 anni. “Lo Stato farà tutto il possibile per sostenere le famiglie. Questa è la nostra priorità assoluta”, ha sottolineato.