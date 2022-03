Putin assassino: l'Ucraina alza i toni e accusa il presidente russo di terrorismo

globalist

6 Marzo 2022 - 19.40

Preroll

Putin assassino, l’Ucraina non usa mezzi termini contro lo Zar. “Otto missili da crociera russi hanno colpito Vinnytsia, una grande città lontana dalla linea del fronte. Putin continua i suoi vili e crudeli attacchi missilistici, il bombardamento aereo di civili. Aiutateci a chiudere il cielo e a salvare vite! Fornite difesa aerea e missilistica, aerei da combattimento! Fermate il terrorismo russo!”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

Middle placement Mobile

Le sanzioni

Dynamic 1

La “pressione delle sanzioni deve essere aumentata” perché la Russia “continua la guerra e questo significa che queste sanzioni sono misure parziali”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dimitro Kuleba, che ha comunque sottolineato che Kiev è “soddisfatta dalle sanzioni applicate, che non hanno precedenti e stanno causando danni senza precedenti”.

“Lavoriamo per fare in modo che le conseguenze delle sanzioni siano ancora più infernali di quelle attuali”, ha aggiunto, affermando che opporsi all’applicazione delle sanzioni “è qualcosa di immorale che non è in vantaggio degli interessi dell’Europa” e che il sangue degli ucraini è sulle mani non solo dei russi ma anche di quelli che si oppongono ad aumentare le pressioni delle sanzioni.

Dynamic 2

Per questo il governo ucraino, ha concluso Kuleba, pubblicherà la lista delle imprese che continuano a fare affari con la Russia ‘continuando a fare soldi alle spese dell’Ucraina”. “Vedrete in questa lista alcuni Paesi e società che vi sorprenderanno, ma purtroppo è la dura verità”, ha aggiunto senza specificare quando verrà pubblicata.