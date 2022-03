Putin a Macron chiede di fatto la 'capitolazione' di Kiev: "Prima esaudisca le richieste e solo poi dialogo"

globalist

6 Marzo 2022 - 15.25

Guerra in Ucraina, Putin vuole la capitolazione di Kiev per poi continuare non si sa quale dialogo.

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al collega francese Emmanuel Macron che Kiev “deve” esaudire le richieste russe per continuare il dialogo con la Russia. Lo rendono noto dal Cremlino .

Vladimir Putin ha detto al collega francese Emmanuel Macron di non essere contrario a un incontro nel formato AIEA-Russia-Ucraina, ma non a Chernobyl, e nel formato di videoconferenza o in un paese terzo. Lo rendono noto dal Cremlino .

“In relazione alla preoccupazione espressa dal presidente francese Emmanuel Macron circa la sicurezza delle centrali nucleari sul territorio ucraino, Vladimir Putin lo ha informato in dettaglio della provocazione organizzata dai radicali ucraini nell’area della centrale nucleare di Zaporozhye con il coinvolgimento di un gruppo di sabotaggio”, afferma il Cremlino in un testo.

Quindi Putin ha dato la colpa a Kiev dei rischi di incidenti nucleari. Per fortuna che nel 2022 grazie a internet e a l’uso di telefonini tante cose vendono documentate in tempo reale e non tutte le bugie hanno le gambe lunghe.