Mariupol, rinviata l'evacuazione dei civili: gli ucraini accusano i russi di continuare a bombardare

5 Marzo 2022 - 12.38

Guerra in Ucraina, si continua a sparare e Lavrov accusa Kiev di voler impedire l’evacuazione dei civili, tra l’altro chiesta dallo stesso sindaco di Mariupol.

E’ stata rinviata l’evacuazione dei civili da Mariupol, nel sud dell’Ucraina. Lo hanno riferito le autorità locali, spiegando che il rinvio è dovuto “al fatto che la parte russa non aderisce al regime di cessate il fuoco e continua a bombardare” sia la stessa Mariupol che l’area circostante.

Il Consiglio comunale della città, riferisce Sky News, ha chiesto alla popolazione di disperdersi e trovare luoghi per ripararsi, aggiungendo che sono in corso negoziati per stabilire un nuovo orario per l’evacuazione.