globalist

1 Marzo 2022 - 10.22

Preroll

Putin assassino? Le accuse arrivano: il vice primo ministro britannico Dominic Raab ha avvertito oggi che Vladimir Putin sarà “ritenuto responsabile” per possibili crimini di guerra commessi in Ucraina. “

OutStream Desktop

Top right Mobile

E’ chiaro sia per Putin ma anche per i comandanti a Mosca, e sul campo in Ucraina, che saranno ritenuti responsabili di qualsiasi violazione delle leggi di guerra”, ha detto a SkyNews Dominic Rabb, che è anche ministro della Giustizia. “Non distoglieremo lo sguardo”, ha aggiunto.