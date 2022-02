Ucraina neutrale e 'de-nazificata': Putin spiega a Macron le condizioni della Russia

globalist

28 Febbraio 2022

Ucraina neutrale e ‘de-nazificata’ E come? I “legittimi interessi di sicurezza” che Vladimir Putin ha messo come condizione per una “soluzione” del conflitto in Ucraina comprendono “la sovranità russa della Crimea e la risoluzione degli obiettivi di demilitarizzazione e denazificazione dell’Ucraina e l’assicurazione del suo status neutrale“. Lo rende noto il Cremlino dopo la telefonata tra il presidente russo ha avuto con Emmanuel Macron.

“Macron ha espresso a Putin la speranza in una rapida risoluzione dell’attuale conflitto attraverso il dialogo e i negoziati con Kiev – ha aggiunto il Cremlino – la Russia è aperta ai negoziati con i rappresentanti dell’Ucraina e si aspetta che portino ai risultati desiderati. Putin ha detto a Macron che un accordo è possibile solo se vengono presi in considerazione, senza condizioni, i legittimi interessi di sicurezza della Russia”.