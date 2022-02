Guerra in Ucraina, il ministro degli esteri: "Putin non ha raggiunto gli obiettivi strategici, fallita la guerra-lampo"

globalist

27 Febbraio 2022 - 15.54

Preroll

Guerra in Ucraina, Kiev replica a Mosca: “Vladimir Putin non è riuscito a raggiungere nessun obiettivo strategico in tre giorni e mezzo di guerra. Voleva un’operazione lampo ma tutte le forze ucraino hanno resistito e continuano a resistere. Nessuna grande città è in mano ai russi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, in conferenza stampa.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Gli scontri della notte

Middle placement Mobile

In un’altra notte di guerra in Ucraina, dove infuriano i combattimenti a Kiev e Kharkiv, gli attacchi russi si sono concentrati sulle infrastrutture energetiche. E’ in fiamme un terminal petrolifero nella città Ucraina di Vasylkiv, a circa 30 chilometri a sud-ovest della capitale, Kiev. Il sindaco della città, Natalia Balasinovich, ha affermato che i missili russi hanno colpito l’area di stoccaggio del petrolio a sud-ovest della pista principale della base aerea di Vasylkiv, che hanno preso d’assedio.

Dynamic 1

Il consigliere del ministero degli Interni Anton Gerashchenko, ha confermato e ha parlato di un danno ambientale colossale.

L’incendio ha convinto le autorità a sollecitare i residenti a chiudere le finestre per evitare di respirare fumo e sostanze nocive.

Dynamic 2

Un gasdotto è stato fatto saltare anche a Kharkiv, la seconda città dell’Ucraina, durante un attacco russo, ha affermato il servizio statale ucraino per le comunicazioni speciali. La città è sotto attacco da parte dele forze russe, che non sono ancora riuscite a sfondare le linee di resistenza.

Sempre a Kiev un bambino di sei anni è rimasto ucciso dopo essere finito nel fuoco incrociato tra un gruppo di sabotatori russi e i soldati ucraini.