Proiettili al fosforo: Mosca accusa l'Ucraina di usare munizioni vietate dalla convenzione Onu

globalist

27 Febbraio 2022 - 16.39

Preroll

Proiettili al fosforo: il ministero della Difesa russo, citato dall’agenzia Tass, ha accusato l’esercito ucraino di fare un uso massiccio di munizioni caricate con il fosforo bianco alla periferia di Kiev.

OutStream Desktop

Top right Mobile

I nazionalisti, secondo Igor Konashenkov «collocano veicoli blindati e artiglieria nelle aree residenziali, utilizzando la popolazione locale come scudo umano». Non solo, l’esercito ucraino starebbe passando a un uso massiccio di munizioni piene di fosforo nei sobborghi di Kiev vicino all’aeroporto di Gostomel. «Usano proiettili da 122 mm per obici D-30 e razzi per sistemi BM-21 Grad, ancora di produzione sovietica» spiega il portavoce. L’uso di queste munizioni è, ovviamente, vietato dal terzo protocollo della Convenzione ONU sulle armi disumane del 1980

Middle placement Mobile

Poco dopo è intervenuto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytri Kuleba, che ha intanto ribadito come: «Putin non sia riuscito a raggiungere nessun obiettivo strategico in tre giorni e mezzo di guerra. Voleva un’operazione lampo, ma tutte le forze ucraine hanno resistito e continuano a resistere. Nessuna grande città in mano ai russi