Nucleare, la Russia di Putin minaccia: "Forze di deterrenza nucleare in massima allerta"

27 Febbraio 2022 - 15.19

Guerra in Ucraina, Putin e la minaccia nucleare per alzare il tono dello scontro e iniziare una nuova fase della guerra psicologica. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato alle Forze armate di mettere in stato di massima allerta le forze di deterrenza nucleare, dopo “le dichiarazioni aggressive” da parte della Nato.

Lo scrive l’agenzia di stampa russa Sputnik.

“Alti funzionari di grandi nazioni Nato si abbandonano a dichiarazioni aggressive sul nostro Paese – ha attaccato Putin – Per questo ho ordinato al ministro della Difesa ed al capo di Stato maggiore di mettere le forze di deterrenza dell’Esercito russo in regime speciale di servizio da combattimento”.