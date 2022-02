Ucraina, Putin non ferma la guerra e accusa Kiev: "Niente tregua, non vogliono negoziare"

globalist

26 Febbraio 2022 - 14.18

La guerra in Ucraina non si ferma: Cremlino ha annunciato che nel pomeriggio riprenderà l’avanzata delle forze russe in Ucraina, secondo il piano operativo, a causa dell’assenza di negoziati che Mosca imputa a Kiev. Lo riporta la Tass.

Mosca ha infatti accusato l’Ucraina, al terzo giorno dell’invasione russa del Paese, di aver fatto deragliare una tregua rifiutando i negoziati.

“Ieri nella giornata (venerdì), in attesa di trattative, il presidente russo ha ordinato di fermare l’avanzata delle principali forze” di Mosca, ha detto il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov.

“Dal momento che la parte ucraina ha rifiutato i negoziati, l’avanzata delle forze russe è ripresa oggi”, ha aggiunto.

La Russia aveva fatto sapere dii aver offerto colloqui a Minsk, capitale della Bielorussia, un paese alleato da cui Mosca ha lanciato la sua offensiva su Kiev. A dire il vero Zalansky aveva fatto sapere di accettare il dialogo con la Russia.

Poche ore dopo, però, Vladimir Putin aveva invitato l’esercito ucraino a mettere in atto un colpo di stato e aveva descritto il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky e il suo entourage come una “cricca di drogati e neonazisti”.

Alla domanda sulle crescenti sanzioni, Peskov le ha ritenute “prevedibili” e ha assicurato che “si stanno adottando misure per ridurre al minimo il loro effetto su tutti i settori dell’economia”. “Poi sarà necessario sviluppare le misure di rappresaglia”, ha concluso.