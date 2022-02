Ucraina, i crimini di Putin sui civili: bimbo ucciso in un ospedale e 8 greci della diaspora morti nei bombardamenti

globalist

26 Febbraio 2022 - 21.30

Guerra in Ucraina, emergono i crimini di Putin contro i civili. Colpi di artiglieria russi sono stati sparati contro l’ospedale oncologico pediatrico di Kiev Okhmadyt: un bambino è morto e altri due sono rimasti feriti, secondo TSN.

Secondo testimoni citati da Kyiv Independent la città è sotto attacco di razzi da diversi fronti

I greci uccisi

Otto greci della diaspora sarebbero stati uccisi in Ucraina. A riferirlo è il ministero degli Esteri greco che ha convocato domani l’Ambasciatore russo a Atene.

Quattro greci della diaspora sono stati uccisi nel villaggio di Buhas, che si trova a circa 70 chilometri a nord di Mariupol mentre altri quattro, a causa di attacchi aerei contro i civili, sarebbero stati uccisi nel villaggio di Sartana.

La Grecia, in una nota, “condanna in modo inequivocabile gli attacchi in corso contro i civili” e “chiede alla Federazione Russa di fermare immediatamente gli attacchi aerei e tutte le azioni contro i civili”.