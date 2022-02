Ucraina: "Putin non si fermerà a Kiev. Vi spiego il perché"

Umberto De Giovannangeli

25 Febbraio 2022

Fornire ai lettori chiavi di lettura utili per cogliere la profondità- storica, geopolitica, militare, culturale – della guerra d’Ucraina e dei comportamenti, e obiettivi, dei suoi protagonisti. Cercando di non essere annientati cerebralmente dalle veline dell’informazione mainstream e da logiche di schieramento fondate su pregiudizi ideologici supportati da fake news e dalla guerra di propaganda che accompagna quella combattuta sul campo.

E’ quanto Globalist prova a fare, come avvenuto in passato su altri fronti internazionali, avvalendosi di compagni di viaggio tra i più autorevoli in circolazione.

“Vi racconto l’obiettivo vero dello zar”

A raccogliere le considerazioni del nostro primo compagno di viaggio è Amos Harel, tra le firme più autorevoli del giornalismo israeliano che su Haaretz scrive: “Giovedì, poche ore dopo l’inizio dell’assalto russo all’Ucraina, il Prof. Dima Adamsky era insolitamente emozionato. Docente all’Università Reichman di Herzliya, Adamsky è una delle maggiori autorità mondiali sul pensiero strategico russo. Negli ultimi anni ha diviso il suo tempo tra Israele, Europa e Stati Uniti, fornendo consulenza agli istituti di sicurezza di diversi paesi. È rimasto sbalordito dal discorso della vigilia dell’invasione del presidente russo Vladimir Putin.

Era, dice Adamsky, il “distillato di tutto ciò che Putin ha proiettato negli ultimi anni. Non tendo al drammatico, ma ho sentito i brividi mentre lo ascoltavo. Ho ricordato il famoso discorso di Stalin nel novembre 1941, quando i tedeschi si avvicinarono a Mosca”. Il discorso aggressivo di Putin ha portato Adamsky a cinque conclusioni principali. Gli ho chiesto di riassumerle. “La prima conclusione è che Putin ha un obiettivo supremo e non è l’Ucraina. L’Ucraina è dalla sua prospettiva il sintomo più doloroso di ciò che lo preoccupa. Sta cercando di revisionare le regole del gioco internazionale che si sono formate alla fine della Guerra Fredda, contrariamente alla volontà della Russia. Era un mondo unipolare con una potenza egemone, gli Stati Uniti, la cui vittoria nella Guerra Fredda li ha mandati in uno stato di euforia e ha generato un tentativo di dettare i principi e lo stile di vita dell’America al resto del mondo.

“Putin ne parla fin dal suo discorso alla Conferenza di Monaco 15 anni fa. Un anno dopo ha invaso la Georgia e ha iniziato un cyberattacco all’Ucraina. La Russia sta cercando di arrivare ad un mondo in cui non c’è una sola potenza egemone che esercita un potere incontrollato. Dal punto di vista di Putin, ha lanciato un avvertimento dopo l’altro, ma il mondo non ha ascoltato i segnali di pericolo russi. Quando l’Occidente ha iniziato ad espandere la sua influenza nelle aree vicine alla Russia, ha così massimizzato la sua sicurezza a spese di Mosca. Per otto anni Putin ha chiesto una soluzione diplomatica, dopo l’invasione russa della Crimea. Ai suoi occhi, il governo di Kiev non ha alcun diritto di esistenza indipendente; è solo uno strumento nelle mani dell’Occidente. Ora si è mosso per affrontare sia il sintomo che il grande problema: il sistema di relazioni internazionali. L’obiettivo è quello di ripristinare la Russia come partner paritario al tavolo delle grandi potenze. Per i russi, questa non è solo propaganda – ci credono veramente e sinceramente.

“La crisi attuale si è aggravata nel novembre 2021. La seconda conclusione è che ciò che sta accadendo da allora si sta svolgendo secondo due nozioni centrali nel pensiero strategico russo – livelli di escalation e coercizione multidimensionale (o deterrenza). Ogni loro mossa intreccia elementi militari e non militari, soft power e harder power. Negli ultimi tre mesi hanno gradualmente intensificato l’uso del potere in tutto il settore: diplomazia, propaganda, cyber, concentrazione di forze e, all’estremo, anche la flessione dei muscoli nucleari. La possibilità dell’uso di armi nucleari è sempre menzionata, già dall’inizio.

“La terza conclusione è che l’esercito russo non è più quello di una volta. Dal 2008 ha subito una significativa riforma organizzativa che ha prodotto un’organizzazione forte che è in grado di lavorare come un conglomerato che unisce l’intelligence e infligge un colpo militare. Gli americani li hanno preceduti nell’applicazione di queste idee durante le guerre degli anni ’90 in Iraq e in Kosovo, ma i russi si sono estesi per colmare il divario da allora. La prima volta che hanno applicato questi principi è stata nella guerra civile in Siria, a partire dal 2015. Quello che vedremo nei prossimi giorni è il loro tentativo di riprendere i loro successi in Siria, con il doppio della forza. Cercheranno di dimostrare le capacità di combattimento avanzate che hanno sviluppato, questa volta sulla scena globale. Questo comporterà il minor numero possibile di uomini a terra e il maggior numero possibile di colpi di precisione. E al contrario di quello che hanno fatto in Siria, cercheranno di ridurre i danni alla popolazione civile – non perché improvvisamente si preoccupano delle questioni di moralità del combattimento, ma per mostrare la loro eccellenza militare.

“La quarta conclusione ha a che fare con i loro traumi storici. Nei suoi recenti discorsi Putin ha spesso menzionato due grandi fallimenti: l’invasione tedesca nel 1941 e il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991. Nella coscienza russa quelle cupe esperienze sono vive e vegete. Ha sostenuto che la lezione da entrambe le vicende è che la Russia non deve adottare una politica di pacificazione. Ha bisogno di agire militarmente per difendersi da una calamità più grande che potrebbe verificarsi. Se vuoi, questa è la versione russa della “campagna tra le guerre” che Israele sta conducendo in Medio Oriente. Lui stesso ha detto che si imbarcherà in un’operazione militare speciale, per prevenire un disastro strategico più grande. “La quinta conclusione riguarda la questione di come tutto questo dovrebbe finire dal loro punto di vista. Poiché l’accumulo russo prima dell’offensiva era così grande, non può finire con un lamento. La Russia sta cercando di dimostrare che ha migliorato la sua sicurezza nazionale. Putin si percepisce in termini storici. Si identifica totalmente con il destino e la grandezza della Russia. Non c’è niente nella sua vita che lo interessi più di questo. Dopo tutto, non è preoccupato di non essere rieletto.

“Quando parla del tentativo dell’Occidente di imporre alla Russia uno stile di vita che non gli si addice, suona quasi messianico. D’altra parte, anche gli americani non possono permettersi di cedere e mostrare debolezza. Sono nel mezzo di una competizione strategica con la Cina, di conseguenza, anche loro saranno pronti a intensificare alcune delle loro mosse. La Russia e gli Stati Uniti dovranno trovare un modo per uscire da questa collisione. È solo l’Ucraina che nessuno sta prendendo in considerazione”.Il libro di Adamsky del 2019, “Russian Nuclear Orthodoxy” (Stanford University Press), è stato pubblicato in traduzione ebraica l’anno scorso. Il libro analizza le complesse relazioni tra la Chiesa ortodossa russa e l’esercito russo, concentrandosi sul suo arsenale nucleare. Adamsky ha detto ad Haaretz che “Putin è guidato da un potente concetto di valori, religione e tradizione. Di questo confronto parla in termini di una guerra dei figli della luce contro i figli delle tenebre. Contemporaneamente, lungo tutto il percorso, i russi stanno evocando la loro potenza nucleare. Anche nei suoi ultimi discorsi, Putin ha detto di voler ricordare a tutti il loro arsenale avanzato e ha aggiunto un avvertimento: Non metteteci alla prova”.

Fin qui Harel e il suo autorevole interlocutore.

“Si fermerà dove sarà fermato”

Anton Shekhovtsov è direttore del Centro per l’integrità democratica (Austria), Senior Fellow alla Fondazione Russia Libera (Usa) ed esperto della Piattaforma europea per le elezioni democratiche (Germania). Il suo libro più recente è “Russia and the Western Far Right: Tango Noir” (Routledge, 2018).

Ecco la sua analisi: “All’incirca otto anni fa, la Russia ha invaso l’Ucraina occupando e poi annettendo la Crimea, in violazione di tutte le norme e leggi internazionali. La Russia ha continuato l’invasione, occupando parti dell’Ucraina orientale che hanno dichiarato la loro indipendenza e formato le cosiddette Repubblica Popolare di Donetsk e Repubblica Popolare di Lukansk.

Questa settimana, il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di riconoscere la sovranità di entrambe le “repubbliche” e ora ha inviato una massiccia forza d’invasione russa per colpire in lungo e in largo l’Ucraina.

Il pretesto formale di Putin è stato un appello del parlamento russo che gli chiedeva di riconoscere le “repubbliche popolari”, così come le richieste dei membri del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, il politburo della sicurezza di Putin, che ha sostenuto all’unanimità la mossa. Che Putin fosse il bulldozer dietro queste mosse è stato dolorosamente chiaro quando il capo delle spie russe Sergei Naryshkin, un membro del Consiglio, sembrava non essere sicuro dell’esatta mossa che avrebbe dovuto sostenere, ed è stato umiliato pubblicamente dal presidente. Quasi contemporaneamente alla firma dei decreti da parte di Putin, che ha anche incaricato l’esercito russo di assicurare la sicurezza delle “repubbliche”, le truppe russe e l’hardware militare, che erano stati stazionati vicino ai confini ucraini per mesi, spingendo i timori occidentali di una vera e propria invasione, sono entrati nel territorio ucraino. Solo pochi giorni prima, Putin aveva messo su uno spettacolo molto diverso per il presidente francese Emmanuel Macron, dicendogli che aveva respinto l’appello del parlamento e insistendo che la Russia avrebbe onorato l’accordo di Minsk II, secondo il quale le cosiddette “repubbliche” sarebbero tornate, a certe condizioni, alla sovranità dell’Ucraina.

Fin dall’inizio, l’accordo di Minsk II e la sua promessa di invertire l’interferenza della Russia in Ucraina è stato uno strumento del Cremlino per esercitare pressione politica su Kiev. Ma riconoscendo l’indipendenza delle “repubbliche”, il Cremlino ha perso questo strumento di intimidazione. L’unica ragione per cui Putin si è ritirato dall’accordo di Minsk II è perché la pressione politica della Russia sull’Ucraina è fallita e quindi il Cremlino ha deciso di risolvere il “problema Ucraina” con la forza militare.

Non è certo un segreto, visto che Putin ora ne parla apertamente, che le autorità russe non vedono l’Ucraina come una nazione indipendente e sovrana. Nel suo lungo discorso televisivo di questa settimana, l’ha descritta come “una parte inalienabile della nostra storia, cultura e spazio spirituale”.

Per i governanti della Russia, l’Ucraina è una stranezza, un errore della storia e, in definitiva, un problema. Questa nazione slava, che ha scelto la strada della democrazia liberale, della modernizzazione e dell’avvicinamento all’Occidente, fornisce un esempio di sviluppo politico che – a causa dei suoi legami storici e culturali con la Russia – sfida l’insistenza del Cremlino sul fatto che il destino della Russia sia fuori dall’Occidente, fuori dall’Europa.

Se l’Ucraina avrà successo nella sua spinta verso la democratizzazione e la modernizzazione, i cittadini russi saranno meno ricettivi alla propaganda interna del Cremlino che la Russia deve percorrere il suo speciale percorso di civiltà. Questo è il motivo per cui nel suo discorso Putin ha ridicolizzato ciò che ha definito gli abietti fallimenti della “scelta di civiltà filo-occidentale” dell’Ucraina.

Poiché Putin ha deciso di risolvere il “problema Ucraina” con mezzi militari e non politici, ha stazionato decine di migliaia di truppe vicino al confine ucraino. A quanto pare, l’idea originale del Cremlino era di aggravare la situazione sulla linea che separa le due “repubbliche” dal resto dell’Ucraina provocando l’esercito ucraino ad entrare in quelle “repubbliche” (che, non dimentichiamolo, è territorio ucraino occupato). Questa mossa sarebbe seguita da un’invasione russa con la scusa di proteggere i cittadini russi che vivono lì dall’esercito ucraino.

Questo è esattamente quello che è successo in Georgia nell’agosto 2008: Mosca ha provocato con successo Tbilisi a inviare truppe nell’Ossezia del Sud, una regione sostenuta militarmente dalla Russia che aveva dichiarato la sua indipendenza dalla Georgia, e poi – con il pretesto di una “operazione di mantenimento della pace” per proteggere i cittadini russi – ha invaso la Georgia, senza occupare la sua capitale. Come risultato, la Russia occupa apertamente non solo l’Ossezia del Sud ma anche l’Abkhazia, un’altra regione georgiana separatista.

Questo scenario non ha avuto successo con l’Ucraina: Kiev non si è lasciata provocare e l’esercito ucraino ha tenuto duro, senza attraversare la linea di separazione. Una provocazione di successo non avrebbe avuto bisogno di tutta la performance a cui abbiamo appena assistito di riconoscere le “repubbliche popolari” indipendenti – dopo tutto, queste repubbliche hanno poco significato intrinseco per Mosca e sono solo strumenti per risolvere il “problema Ucraina”.

Ma dato che l’Ucraina non è caduta nel trucco della Russia, riconoscere le “repubbliche” – accompagnate dalle “forze di pace” di Mosca – è diventato l’unico modo formale per spiegare la presenza militare della Russia nelle parti occupate dell’Ucraina.

Non c’è più alcun dubbio che la Russia continuerà la sua invasione oltre le due “repubbliche”. Due scenari sono possibili a questo proposito.

Lo scenario più radicale è già in pista: Mosca riconosce martedì le due “repubbliche” non solo entro i “confini” del territorio che controllano, ma si espande fino a raggiungere i confini molto più estesi degli Oblasti di Donetsk e Lugansk.

Ma Mosca non si fermerà nemmeno con gli Oblasti di Donetsk e Lugansk, e andrà anche oltre. Puntando su Kiev.

Lo scenario meno radicale si basa sulla tattica del salame. La Russia potrebbe iniziare a “reclamare” – attraverso un’azione militare graduale e limitata – i due Oblasti fetta per fetta.

La differenza tra i due scenari è essenzialmente la velocità, ma non la natura, dell’invasione continua e senza limiti della Russia in Ucraina. Mosca si fermerà solo dove sarà fermata”.