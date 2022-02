Ucraina, Biden attacca Putin: "Difenderemo ogni territorio della Nato"

globalist

22 Febbraio 2022 - 22.45

Ucraina e occupazione russa del Donbass: Biden risponde a Putin e lo fa con un lungo discorso. “Oggi in risposta alle azioni della Russia ho deciso di rafforzare l’alleanza con paesi baltici. Non vogliamo combattere contro la Russia ma difenderemo ogni territorio della Nato”. Lo ha detto il presidente Joe Biden.

“Oggi, in risposta all’ammissione russa che non ritirerà le sue forze dalla Bielorussia, ho autorizzato ulteriori movimenti di truppe ed equipaggiamenti, già di stanza in Europa, per rafforzare i nostri alleati Baltici: Estonia, Lettonia e Lituania”, ha detto Biden, sottolineando che si tratta di “mosse totalmente difensive da parte nostra”.

“Non vogliamo combattere con la Russia – ha sottolineato – Ma vogliamo mandare un chiaro messaggio: che gli Stati Uniti, insieme con i nostri alleati, difenderanno ogni centimetro del territorio della Nato”.

Da Putin contorta riscrittura della storia

Secondo Joe Biden nel discorso del presidente russo Vladimir Putin sul riconoscimento delle due repubbliche separatiste ucraine c’è “una contorta riscrittura della storia” in cui attacca “il diritto ad esistere” dell’Ucraina.

Putin, ha aggiunto Biden, “ha esplicitamente minacciato di fare guerra se le sue richieste estreme non verranno soddisfatte” e non c’è dubbio che Mosca sia un “agressore” nei confronti dell’Ucraina.

Biden ha detto di sperare che ci sia ancora “tempo per evitare lo scenario peggiore” e che gli Stati uniti e gli alleati “restano aperti alla diplomazia”. “Giudicheremo la Russia dalle sue azioni” e “siamo pronti a rispondere con unità, chiarezza e convinzione”.

Chi ha dato il diritto a Putin di prendersi territori di uno stato vicino?

“Chi in nome di Dio ha dato diritto a Putin di dichiarare nuovi cosiddetti stati su un territorio che appartiene al suo vicino? Questa è una flagrante violazione della legge internazionale che richiede una ferma risposta della comunità internazionale”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, parlando degli ultimi eventi come “dell’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina”.