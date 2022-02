Intanto anche la Cina si irrita: "Gli Stati Uniti agitano la minaccia della guerra senza motivo"

globalist

16 Febbraio 2022 - 12.05

La Cina accusa gli Stati Uniti di avere agitato la minaccia della guerra in Ucraina con “un “grave impatto” sulla stabilità economica e sociale del Paese, e di avere diffuso, assieme all’Occidente, “false informazioni” sulla crisi. “Alcune persone in Usa e in Occidente continuano a diffondere false informazioni”, esacerbando “sfiducia e divisioni” sulla crisi in Ucraina, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, in risposta a un commento sull’annuncio del ministero della Difesa russo del ritiro di parte dei soldati russi dal confine con l’Ucraina. La Cina, ha aggiunto il portavoce, “si augura che le parti interessate mettano fine a tali offensive di false informazioni e facciano di più per favorire la pace, la fiducia reciproca e la cooperazione”.

