Il segretario della Nato: "La Russia continua ad ammassare truppe anche in Bielorussia"

28 Gennaio 2022

Venbti di guerra ma tanta voglia di diplomazia prima di fare passi scellerati.

Invece di una de-escalation, “quello che abbiamo visto” da parte della Russia “è la continuazione dell’ammasso di truppe e di equipaggiamenti pesanti, anche in Bielorussia. Quindi, il dispiegamento di truppe prosegue”.

Lo dice il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, intervistato on line dall’Atlantic Council, think tank con sede a Washington D.C. “Nello stesso tempo – aggiunge – la Russia ci ha incontrati: è un buon segno che si siano seduti per ore a discutere della situazione in Ucraina”, conclude.

Ha poi continuato : La Nato è “preparata sia per uno scenario in cui la Russia invade l’Ucraina, sia per uno scenario in cui Mosca si siede a discutere”.