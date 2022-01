La “Jihad” ebraica: ovvero il terrorismo dei coloni israeliani

globalist

23 Gennaio 2022

Preroll

La “Jihad” ebraica. Quella dei miliziani di Eretz Israele. Ovvero, il terrorismo dei coloni israeliani. Terrorismo. Non violenza seppur organizzata. Terrorismo. Praticato contro la popolazione palestinese della Cisgiordania occupata. Contro i militanti della sinistra e dei movimenti israeliani anti-occupazione fatti oggetto di aggressioni, pestaggi, minacce di morte. Del terrorismo la “Jihad ebraica” ha tutto: l’organizzazione, paramilitare; l’ideologia, fortemente aggressiva e annientatrice. E a renderlo ancor più pericoloso sono i sostegni politici di cui gode.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La denuncia

Middle placement Mobile

A rafforzare la tesi di Globalist, un editoriale di Haaretz, il giornale progressista di Tel Aviv: “Il ministro della pubblica sicurezza di Israele ha condannato l’attacco dei coloni di venerdì contro gli attivisti dei diritti umani in Cisgiordania come “azioni di un’organizzazione del terrore”, dopo che più di una dozzina di assalitori mascherati hanno attaccato violentemente il gruppo vicino al villaggio palestinese di Burin.

Dynamic 1

“In questo caso, è apparentemente un’azione organizzata, a mio parere, di un gruppo del terrore che lavora insieme”, ha detto domenica il ministro della Pubblica Sicurezza Omer Bar-Lev, aggiungendo che il gruppo ha preso di mira e danneggiato “cittadini israeliani che sono venuti a manifestare sul posto”.

Interrogato sulla mancanza di arresti, Bar-Lev ha detto che “c’è voluto del tempo” per l’arrivo della polizia, dopo di che “i terroristi” erano già scomparsi. Ha aggiunto che è “molto difficile” per la polizia raccogliere prove, anche se uno degli aggressori fosse stato identificato. Sempre domenica, la polizia ha detto che le auto palestinesi sono state vandalizzate nella città di Qira, nel nord della Cisgiordania, con gli autori che hanno scritto con lo spray Stelle di David sui veicoli e forato le gomme.

Dynamic 2

Sette attivisti di sinistra sono stati leggermente feriti durante l’attacco di venerdì in Cisgiordania. Gli attivisti erano stati a Burin, a sud di Nablus, per aiutare gli agricoltori palestinesi a piantare alberi in aree che erano state danneggiate o vandalizzate in passato. Molti dei lavoratori per i diritti umani erano anziani e provenivano dalle organizzazioni Rabbis for Human Rights, Olive Harvest Coalition, Machsom Watch e Bekaa Coalition. Secondo alcuni degli attivisti, il gruppo di circa 15 assalitori mascherati proveniva dal vicino avamposto illegale di Giv’at Ronen, fuggendo dalla scena prima che i soldati israeliani arrivassero sul posto.

I filmati della scena ritraggono un gruppo di persone mascherate che attaccano gli attivisti che erano venuti ad aiutare i contadini palestinesi a piantare alberi con delle mazze, lanciando loro delle pietre e dando fuoco a una delle loro auto. Uno degli attivisti feriti, Doron Meinrat, è ancora ricoverato all’ospedale Beilinson di Petah Tikva dopo essere stato operato al braccio, che si è rotto nell’attacco.

Dynamic 3

La polizia ha detto sabato sera che deve ancora arrestare i sospetti dell’attacco e che anche il servizio di sicurezza Shin Bet è coinvolto nell’indagine. Gli ufficiali della difesa conoscono bene l’avamposto di Giv’at Ronen, che si trova vicino a dove è avvenuto l’attacco, come fonte di atti di violenza passati contro il villaggio di Burin. Bar-Lev ha causato una tempesta politica il mese scorso dopo aver detto a un alto funzionario statunitense che Israele considera la violenza dei coloni “severamente” e che sta prendendo provvedimenti per affrontare il fenomeno. Diversi ministri hanno criticato Bar-Lev per i suoi commenti, con il ministro degli interni Ayelet Shaked che lo ha definito “confuso” e il ministro dei servizi religiosi Matan Kahana che ha definito i suoi commenti “tristi” e parte di una “narrazione distorta”.

Così l’editoriale.

Dynamic 4

Un Primo ministro conciliante

Scrive Jack Khoury, storica firma di Haaretz, “Da quando è entrato in carica a giugno, il primo ministro Naftali Bennett ha annunciato in ogni occasione che ‘non ci sarà alcun processo diplomatico con i palestinesi’. L’obiettivo è quello di migliorare la loro situazione socioeconomica, uno sviluppo che secondo lui porterà stabilità e ridurrà la violenza. Non ci sarà nessuna discussione sui diritti nazionali, sui confini, sulla questione di Gerusalemme, e certamente non sul diritto al ritorno.

Dynamic 5

Israele continuerà a controllare la terra, lo spazio aereo, le risorse idriche e il registro della popolazione palestinese. Questa è la realtà alla quale i palestinesi – in Cisgiordania e in parte anche nella Striscia di Gaza – devono abituarsi. Chiunque osi resistere la pagherà, ma se i palestinesi si comportano bene, avranno accesso a internet 4G. Se intensificheranno il coordinamento della sicurezza con Israele e manterranno Gaza tranquilla, riceveranno persino una compensazione economica. In breve: mangiate, bevete e state allegri (nelle vostre città) – ma dimenticate i vostri sogni di statualità.

Questo è il modello che la destra in generale e Bennett in particolare vogliono imprimere nell’anima di ogni palestinese, il modello che viene applicato anche alla comunità araba in Israele: sì al denaro e ai diritti civili, no ai diritti nazionali. Questa formula dovrebbe garantire la supremazia di Israele come Stato ebraico e sionista per le generazioni a venire. Ma Bennett e i suoi partner devono capire che la decisione di non rinnovare i negoziati è, come ogni passo unilaterale, anche una politica.

I palestinesi conoscono fin troppo bene questa tesi. È stata considerata già nel 1917, e formulata nella Dichiarazione Balfour come segue: ‘Il governo di Sua Maestà vede con favore l’istituzione in Palestina di una casa nazionale per il popolo ebraico, e … [si sforzerà] di facilitare il raggiungimento di questo obiettivo, essendo chiaramente inteso che nulla sarà fatto che possa pregiudicare i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche esistenti in Palestina’. Diritti civili e religiosi e niente di più. I governi successivi di Israele hanno semplicemente conservato questa formula, con l’appoggio americano.

Bennett – un vero uomo di destra, ex presidente del Consiglio degli insediamenti di Yesha – non può rompere questa formula, nonostante il fatto che il suo governo includa e dipenda da Meretz e dalla Lista Araba Unita, e che Donald Trump non sia più alla Casa Bianca. Nemmeno lo spostamento dell’opinione pubblica mondiale, compresi gli ebrei d’Europa e degli Stati Uniti, lo farà cambiare.

Il primo ministro può censurare il fatto che il clima d’opinione internazionale non vede più i palestinesi come terroristi vestiti di kaffiyeh che sono una minaccia alla stabilità del mondo illuminato, ma piuttosto come esseri umani che meritano l’autodeterminazione nazionale e i diritti fondamentali. (Non è una coincidenza che il termine ‘apartheid’ permei ogni lezione o conferenza sull’argomento). Trova facile sostenere che il movimento di boicottaggio e la Corte Internazionale di Giustizia non lo spaventano. Dopotutto, niente di tutto ciò turba l’israeliano medio. Ma Bennett e i suoi partner di coalizione ignorano una cosa: i palestinesi vivono ancora sotto occupazione, e la Striscia di Gaza non sta per essere svuotata dei suoi abitanti.

Bennett, capisci questo – conclude Khoury – Mentre la destra conta i coloni in Cisgiordania e parla di rafforzare l’impresa degli insediamenti oltre la Linea verde, la parte palestinese conta il numero dei palestinesi tra il Mar Mediterraneo e il fiume Giordano, nella speranza che la demografia naturale crei una nuova realtà. Non solo Bennett, ma tutti coloro che cercano di nascondersi dietro di lui saranno partner di questo: Yair Lapid, Benny Gantz, Merav Michaeli e Mansour Abbas. Coloro che seguono la strada spianata da Benjamin Netanyahu racconteranno un giorno ai loro nipoti come hanno contribuito alla creazione di un unico Stato tra il mare e il fiume…”.

Prospettiva-Bantustan

Hagai El-Ad, è il direttore esecutivo di B’Tselem, l’ong israeliana che monitorizza la situazione nei Territori palestinesi occupati in materia di diritti umani.

Questo è il suo j’accuse:” Restringere il conflitto è la calda merce politica israelo-palestinese mainstream di questi tempi. Già nella sua primissima intervista come primo ministro designato, nel giugno di quest’anno, il futuro premier israeliano Naftali Bennett ha proclamato che ‘ridurre il conflitto’ era la sua ‘filosofia’ per gestire il futuro dei palestinesi. Alla fine di agosto, il nuovo premier ha portato questa stessa merce alla Casa Bianca nel suo primo incontro con il presidente americano Joe Biden: crescita continua degli insediamenti per gli israeliani, senza libertà, diritti o indipendenza per i palestinesi e certamente senza negoziati; il tutto senza annessioni formali e una migliore “qualità della vita” per i palestinesi obbedienti. E questa settimana, nel suo discorso inaugurale davanti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Bennett ha ulteriormente ridimensionato la questione – al punto di non menzionarla nemmeno. In un’intervista al New York Times pochi giorni prima del suo primissimo incontro come primo ministro con il presidente Biden, Bennett ha descritto il suo governo come impegnato a ‘trovare il terreno di mezzo in modo tale che noi [israeliani] possiamo concentrarci su ciò su cui siamo d’accordo”. In quell’intervista, Bennett ha spazzato via le documentate da parte di gruppi di diritti umani palestinesi, israeliani e internazionali, che la politica israeliana, dalle quali emerge con nettezza che la sua ‘terra di mezzo’- è apartheid. La visita di Bennett a Washington è stata considerata un successo. Solo pochi giorni fa, nel suo primo discorso come presidente davanti all’Assemblea Generale dell’Onu, Biden ha detto, a proposito di una soluzione a due Stati: ‘Siamo molto lontani da quell’obiettivo’. Questa è la soluzione dei due Stati in cui lui continua a credere e che Bennett rifiuta apertamente. Verso la fine del suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Biden ha parlato in modo commovente del coraggio delle persone in Bielorussia, Birmania, Siria, Cuba, Venezuela, Sudan, Moldavia e Zambia, nella lotta per la democrazia e la dignità umana. In qualche modo, in questa parte del suo discorso, i palestinesi sono stati cancellati. Infatti, sembrano essere ‘molto lontani’ da un presidente americano che osa identificarsi con la loro causa, la loro libertà e la loro lotta per la dignità umana. Il modello di lunga data di Israele per riuscire a farla franca con l’apartheid senza subire conseguenze internazionali si basava di solito sul fatto di pagare il necessario servizio verbale ai ‘negoziati’ e all’interminabile ‘processo di pace’, mentre si caratterizzava attentamente per un personaggio digeribile a livello internazionale – pensate a Shimon Peres sotto Ariel Sharon – per gestire il marketing all’estero. Anche Netanyahu ha seguito attentamente questo copione: si pensi al suo discorso di Bar Ilan, fino all’ingresso di Donald Trump alla Casa Bianca. Ma ora, con Trump fuori dalla Casa Bianca (almeno fino al 2024), è diventato essenziale per Israele ricalibrare la sua immagine. Dopo quattro anni di aperto allineamento con Trump – e con il trumpismo – Israele aveva bisogno di un non-Netanyahu per prendere le distanze da quei residui tossici. In questo senso chiave, le élite politiche di Israele hanno abilmente soppesato i chiari benefici di avere un non-Netanyahu come primo ministro – persino un ex leader dei coloni a capo di un governo di coalizione molto insolito – per gestire meglio un presidente democratico alla Casa Bianca. Ciò che è notevole in questo stato di cose è che semplicemente non essendo guidato da Netanyahu, Israele riesce a riavviare la sua immagine internazionale senza alcun cambiamento sostanziale nella politica. Il suo attuale premier non-Netanyahu non ha nemmeno bisogno di spruzzare in giro il buon vecchio lip service – infatti egli, molto sinceramente, dichiara apertamente che non ci saranno negoziati e nessuna indipendenza palestinese. Come può essere digeribile a livello internazionale? Semplicemente perché Bennett non è Netanyahu. Proprio come con la ‘crisi’ del 2020 riguardante la potenziale annessione formale, la preoccupazione qui non riguarda una politica significativa, la libertà o la dignità umana. Si tratta solo di apparenze e negabilità. L’annessione formale era una falsa pista – Israele fa quello che vuole ovunque in Cisgiordania a prescindere – ma se fosse passata attraverso la formalizzazione, sarebbe stato un enorme imbarazzo per l’UE (e per un presidente americano non-Trump) in quanto avrebbe esposto la riluttanza internazionale a ritenere Israele responsabile. Inoltre, avrebbe pubblicamente sgonfiato l’aria del palloncino della soluzione dei due Stati che la comunità internazionale ha gonfiato con vuota retorica per decenni. Lo stesso vale per quanto riguarda un Netanyahu contro un non-Netanyahu che continua a guidare il governo di apartheid di Israele sui palestinesi: si consideri quanto sarebbe stato politicamente più complicato per il presidente Biden accettare il no-negoziati-più-insediamenti da un primo ministro Netanyahu. Ma da un non-Netanyahu? Facile. E nella realtà, sul terreno? I palestinesi sono stati per decenni testimoni – e hanno lottato contro – l’effettiva riduzione delle loro terre, libertà e diritti. Sanno fin troppo bene che ‘restringere il conflitto’ – cioè permettere a Israele di continuare con le sue implacabili politiche contro di loro finché il furto delle loro terre non viene formalizzato attraverso l’annessione ufficiale – significa un ulteriore restringimento del loro mondo. Ridotto fino a che punto? Da qualche parte tra le dimensioni di un Bantustan e una cella di prigione: i palestinesi obbedienti potrebbero vedere il loro Bantustan permesso di migliorare economicamente; quelli disobbedienti – Israele rifiuta qualsiasi forma di opposizione o protesta palestinese – dovrebbero aspettarsi di affrontare misure che vanno dal rifiuto dei permessi, al carcere, alla fucilazione. Mentre gli insediamenti continuano a espandersi e le case palestinesi continuano a essere demolite, mentre si costruiscono infrastrutture permanenti che aprono la strada a un milione di coloni israeliani in Cisgiordania, mentre Gaza rimane sotto blocco e i palestinesi continuano a essere uccisi impunemente dalle forze di sicurezza israeliane – ‘restringere il conflitto’ sono le parole magiche che un primo ministro di Israele non-Netanyahu deve articolare affinché la comunità internazionale accetti una Palestina sempre più piccola. La ‘terra di mezzo’ israeliana di milioni di palestinesi – metà della popolazione che vive sotto il controllo di Israele – che sopportano una forma o l’altra di sottomissione, con solo la metà ebrea della popolazione che ha pieni diritti (cioè l’apartheid) ha così ottenuto un prolungamento della vita. È bastato che un non-Netanyahu lo ribattezzasse come una filosofia di ‘contrazione del conflitto’ . Questa ridenominazione di idee stantie ora rigurgitate – pensate alla ‘pace economica’ o alle ‘misure di rafforzamento della fiducia’ – fornisce ai politici delle capitali occidentali una rinnovata negabilità per ciò che stanno effettivamente facendo: continuare a sostenere l’apartheid israeliana. Ma le persone di coscienza non riusciranno mai a non vedere i blocchi di cemento, le sbarre e i muri che Israele impone a metà della popolazione tra il fiume e il mare. conclude il direttore di B’Tselem.