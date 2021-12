Tensioni con Cina e Nord Corea: il Giappone stanzia una cifra record per le spese militari

globalist

17 Dicembre 2021

La situazione continua a essere turbolenta: la Corea del nord continua nei suoi programmi di riarmo e l’aggressività della Cina si è fatta sempre più pressante, soprattutto con la loro presenza sul mare e la pretesa di avere il controllo.

Così dal suo punto di vista Tokyo ha dovuto correre ai ripari, anche su richiesta degli Stati Uniti.

Il governo giapponese ha incluso, nel piano finanziario per l’anno fiscale 2022 presentato in parlamento, un budget record di 5,4 trilioni di yen (pari a circa 42 miliardi di euro) destinato alla spesa per la difesa, registrando il record per l’ottavo anno consecutivo.

L’incremento dei fondi destinati al rafforzamento delle capacità militari del paese è volto a contrastare le minacce provenienti da Cina e dalla Corea del Nord, e si pone in linea con la espressa richiesta da parte degli Stati Uniti di potenziare le capacità di difesa per contribuire a garantire la pace nella regione dell’indopacifico.