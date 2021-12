L'ex capo staff di Pence sta collaborando sull'assalto dei seguaci di Trump a Capitol Hill

globalist

7 Dicembre 2021

Un muro di silenzio e di complicità contro le manovre della Casa Bianca in relazione al mezzo fallito golpe di Capitol Hill con il quale si sarebbe dovuto impedire l’elezione democratica di Joe Biden vincitore delle elezioni presidenziali.

Adesso Marc Short, l’ex capo dello staff del vicepresidente Mike Pence, starebbe collaborando con la commissione d’inchiesta sull’assalto al Campidoglio dello scorso 6 gennaio.

Lo riferisce la Cnn sottolineando che si tratta di “uno sviluppo significativo che darà agli inquirenti le informazioni di prima mano da uno dei più alti collaboratori di Trump”.

Secondo la Cnn Short, che raggiunto telefonicamente non ha voluto commentare la notizia, potrebbe fare luce su “eventi cruciali” come “le pressioni da parte dell’ex-Presidente su Pence per non certificare il risultato elettorale”.