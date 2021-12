Cronache dal rinascimento saudita: arrestato a Parigi un membro del commando che assassino Khashoggi

globalist

7 Dicembre 2021

Giustizia non sarà fatta, perché il mandante dell’omicidio, ossia il vero responsabile, è il principe ereditario saudita che per la giudiziaria saudita, che sta sotto il suo tallone, è assolutamente estranei ai fatti e che ha dato vita ad un processo-farsa .

Adesso un presunto membro del commando che ha ucciso il giornalista saudita Kamal Khashoggi a Istanbul, il 33enne Khalid Alotaibi, è stato arrestato all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi mentre si preparava a imbarcarsi per Riad.

Il presunto membro del commando coinvolto nell’assassinio di Jamal Khashoggi, avvenuto il 2 ottobre 2018 nel consolato saudita di Istanbul, è stato fermato questa mattina nello scalo parigino e posto in stato di fermo giudiziario, hanno riferito fonti giudiziarie ed aeroportuali francesi.

Secondo fonti investigative Khalid Alotaibi, 33 anni, è stato fermato dalla Police aux Frontie’res (Polizia di frontiera) mentre si apprestava ad imbarcarsi su un volo in partenza per Riad. Riad patria del famigerato rinascimento saudita che i prigionieri politici e i tanti discriminati nel Regno non hanno mai percepito.