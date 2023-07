Il premio Nobel Schiller: "La destra nega che il cambiamento climatico sia colpa dell'uomo e allora..."

globalist Modifica articolo

11 Luglio 2023 - 10.12

Destra reazionaria nemica della scienza e del pianeta nel nome dei dio denaro. «Purtroppo sta tornando a prevalere una narrazione secondo cui il cambiamento climatico non è il frutto dell’opera dell’uomo ma di qualche arcaico ciclo storico: niente di più errato» e i più decisi in questa narrazione sono i governi di destra: «Pensate cosa succederà quando, com’è possibile per non dire probabile, Trump tornerà al potere».

Così a Repubblica Robert Schiller, economista Nobel nel 2013.

«Pensate ai No Vax – aggiunge – Le analogie sono inquietanti: l’importante è accusare qualche potere occulto, non si capisce quale, di influenzare le decisioni». I governi di destra «sono meno attenti alle esigenze collettive e più a quelle del business. C’è poi un’innata tendenza a credere alle teorie cospirative».

L’ipotesi di una Green bank sotto l’egida Onu per sostenere i costi della transizione trova Shiller d’accordo, «anche se forse la Banca Mondiale avrebbe già le risorse per intervenire in tal senso. La guerra in Ucraina ha sconvolto tutte le previsioni ma ha provato che passare da un’economia basata sulle energie fossili a una sostenibile è difficile ma urgente».

Ma chi pagherà per i costi della transizione? «Farebbe meglio a chiedere: per i costi della non transizione? Tutti. Mi sorprende che tanti governi, fra i quali mi dicono quello italiano, non se rendano conto. Con Draghi, me lo lasci dire, era tutta un’altra cosa. È una questione di narrazione prevalente».