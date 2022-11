Cop27, l'auspicio di von der Leyen: "Fare tutto il possibile per 1,5 gradi in meno"

globalist Modifica articolo

7 Novembre 2022 - 09.49

«Dobbiamo affrontare molte sfide, ma quella del cambiamento climatico è la più grande. Questa Cop27 sarà un vertice di attuazione per tenere traccia delle promesse. Dobbiamo fare tutto il possibile per mantenere 1,5 gradi a portata di mano. L’Europa mantiene la rotta».

Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, oggi a Sharm El Sheikh per la Conferenza sul clima.

In mattinata si parte con la cerimonia di apertura della Cop27, alla quale partecipa anche Meloni. Poi due tavole rotonde: dalle 12.30 alle 14.30 una sulla transizione equa dal titolo “Just Transition”, a cui prende parte anche il presidente del Consiglio, e sempre dalle 12.30 una sulla sicurezza alimentare, “Food Security”. In giornata è prevista anche la firma del Memorandum of Understanding (MoU) con Alikhan Smailov, primo ministro del Kazakistan. Nel pomeriggio il bilaterale fra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al-Sisi e le dichiarazioni dei leader: Meloni dovrebbe parlare alla sessione plenaria alle 17.