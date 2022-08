La Camera vota per vietare le botticelle trainate dai cavalli

globalist

3 Agosto 2022 - 21.28

Una buona norma che vedremo se diventerà legge. All’interno del decreto Infrastrutture e dei trasporti è stato approvato un ordine del giorno che vieta l’utilizzo di animali come mezzi di trasporto su tutto il territorio nazionale.

Lo ha annunciato in Aula la deputata Pd e firmataria del provvedimento Patrizia Prestipino. Ora sta al governo trasformarlo in una norma. L’ultimo episodio è avvenuto domenica sera quando un cavallo delle botticelle, che trainava una carrozza con a bordo turisti per le strade di Roma, è

stramazzato al suolo, a causa del caldo, in zona Fontana di Trevi.

Cosa prevede

Il provvedimento impegna il governo a “vietare l’utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati ai trasporti di persone a fini turistici e ludici, nell’intero territorio nazionale”. Nei piani di mobilità sostenibile serve dunque “adottare l’eco-carrozza (carrozze elettriche, dalle forme tradizionali, si trovano ormai in tutto il mondo, da New York a Berlino, da Vienna a Mumbai) con la sostituzione del cavallo con mezzi elettrici”.



Licenze riconvertite

Il governo dovrà inoltre “prevedere sanzioni amministrative e confisca del mezzo e dell’animale in caso di trasporto non autorizzato”. Le licenze saranno riconvertite, recita l’odg, in licenze taxi o trenini elettrici che si vedono, ad esempio, nel centro di Roma. “Un altro bellissimo traguardo a favore degli animali è stato centrato”, ha esultato Prestipino.

La battaglia degli animalisti

Una “pratica crudele”. Così gli animalisti dell’associazione Green Impact commentano la tradizione delle carrozze turistiche trainate dai cavalli nelle città italiane contro cui sono stati impegnati in “decenni di proteste”. E ora chiedono che vengano adottate “ordinanze comunali urgenti per sospendere questo servizio fino al 30 settembre a causa delle incontestabili elevate temperature”.