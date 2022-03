Come risparmiare nonostante gli aumenti attuali delle bollette

globalist

7 Marzo 2022 - 09.43

Il rincaro delle bollette è uno degli argomenti più attuali e più preoccupanti che interessano tutte le famiglie italiane.

Quando infatti, come in questo caso, si parla di aumenti vertiginosi (più del 55% per la bolletta dell’elettricità, e più del 41,8% per quanto riguarda quella del gas) è necessario prendere degli accorgimenti, per non rischiare di essere sopraffatti dalle spese.

A tal proposito un buon metodo per cercare di risparmiare su queste spese in maniera facile, veloce e sicura, potrebbe essere quello di affidarsi a una piattaforma che seleziona le migliori offerte del mercato in base alle proprie esigenze, come www.switcho.it. Affidarsi a questo tipo di servizio gratuito è infatti un ottimo punto di partenza per risparmiare sulle bollette nonostante gli aumenti attuali.

Gli elettrodomestici che consumano di più

Ognuno di noi ha in casa un certo numero di elettrodomestici dei quali non può assolutamente fare a meno. Ma possiamo dire di conoscere l’esatto consumo di ognuno?

Secondo le indagini condotte, il frigorifero e la lavastoviglie sono gli elettrodomestici che consumano di più in assoluto. Il sistema di illuminazione, i dispositivi in stand-by e la lavatrice vengono a seguire, mentre gli apparecchi elettronici (computer, tablet, ecc.), il ferro da stiro e il forno sono agli ultimi posti.

Avere un’idea generale di quali sono gli elettrodomestici che ci fanno consumare di più, ci permetterà di effettuare un consumo più consapevole e quindi di riuscire ad ottenere un risparmio tangibile sulla bolletta.

3 consigli pratici per risparmiare nonostante il rincaro delle bollette

Contro la decisione sul rincaro delle bollette purtroppo c’è ben poco che possiamo fare. Tuttavia, è possibile risparmiare sulle proprie bollette, semplicemente adottando uno stile di vita più attento a determinati dettagli.

Sfruttare al massimo l’illuminazione naturale

A seconda della collocazione della propria casa è possibile sfruttare la luce del sole a proprio favore. Individuare quali sono i momenti in cui il sole batte più forte sulle finestre è utile per capire quando e come sfruttare quella determinata fonte di luce.

Lasciare le tende aperte più a lungo (e aprirle prima la mattina) e studiare o lavorare nelle zone della casa più esposte alla luce sono solo due degli accorgimenti che si possono prendere per sfruttare al meglio l’illuminazione naturale della casa.

Inoltre è fondamentale tenere in conto che, quando si possiede uno spazio esterno, le luci in giardino, per quanto possano essere accoglienti, incidono considerevolmente sulla bolletta. Se necessarie per motivi di sicurezza, un’ottima strategia potrebbe essere quella di sostituirle con delle luci automatiche – che si attivano attraverso i sensori per il movimento – o con delle luci ad energia solare.

Utilizzo di lavatrice e lavastoviglie

Come visto in precedenza, la lavatrice e la lavastoviglie sono tra gli elettrodomestici che contribuiscono maggiormente al costo elevato delle bollette. Come ottimizzare i consumi di questi due elettrodomestici?

La maggior parte dei capi può essere lavata, ottenendo i risultati desiderati, anche a 40 gradi, temperatura che consente già in partenza un consumo più basso. Inoltre, evitare di fare lavatrici a mezzo carico è un ottimo modo per farne di meno. Evitare il prelavaggio laddove non necessario e utilizzare l’asciugatrice soltanto quando è indispensabile.

Anche la lavastoviglie potrebbe garantire un consumo inferiore se, immediatamente dopo aver sparecchiato, i piatti e le padelle venissero prima sciacquate manualmente, eludendo così il lavaggio intensivo. In questo modo è possibile risparmiare anche fino al 45% di energia.

Munirsi di applicazioni per il controllo delle spese

Così come la piattaforma citata in precedenza, esistono numerose applicazioni di vario tipo per tenere sotto controllo le spese giornaliere, permettendoci di andare ad ammortizzare le spese domestiche.

Queste app permettono infatti, a chi le utilizza, di tenere sempre sotto controllo le proprie entrate e le proprie uscite onde evitare che le seconde superino le prime.