Cingolani: "Non abbiamo centrali nucleari, non le possiamo o vogliamo fare"

18 Gennaio 2022

Una pietra tombale sulla retorica di Salvini?

“Noi non abbiamo centrali nucleari, non le possiamo fare e non le vogliamo fare”. Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, lo dice in audizione alle commissioni riunite Attività produttive della Camera e Industria del Senato.

“Quelle che non vogliamo fare”, precisa Cingolani, sono in particolare le centrali “di terza generazione e più vecchie”, come quelle di seconda generazione. Ciò detto, cosa diversa sono gli Small modular reactor- SMR

“che minimizzano” la produzione di scorie, “nulla hanno a che vedere con il nucleare che abbiamo deciso di non fare e non vogliano a casa nostra”, precisa il titolare del MiTE.

“Bill Gates ha messo 5 miliardi sugli SMR, il primo lo consegnerà in Romania nel 2024”, quindi “è giusto vedere cosa accade”, prosegue il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.

Ciò detto, “io non parlo di nucleare, se però voi mi fate 15 domande sul nucleare io ne parlo”, chiosa Cingolani rivolto alle commissioni.