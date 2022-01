L'ossessione compulsiva di Salvini per il nucleare: anche oggi fa propaganda per le centrali atomiche"

globalist

9 Gennaio 2022

Salvini sul nucleare sempre sotto l’effetto di una spinta compulsiva, visto che tutti i giorni batte con la sua litania, con la stessa solerzia e zelo dei piazzisti o dei famosi battitori delle televendite.

E anche oggi il capo della Lega mentre fa da sponda alla galassia no-vax che se ne frega di contagiare il prossimo, predica per una scelta energetica che attualmente non esiste e per la quale non c’è una soluzione per lo smaltimento delle scorie.

La vicenda “542 reattori attivi e produttivi nel mondo, oltre 100 in Europa, oltre 50 nella sola Francia, che ci vende energia a caro prezzo. Tornare a investire sulla ricerca e sfruttamento del gas, dai giacimenti già esistenti, e soprattutto a medio termine sul nucleare sicuro di ultima generazione (come sta facendo buona parte del mondo) è l’unico modo per salvaguardare l’ambiente e aiutare famiglie e imprese a pagare bollette meno care”.

Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini.

La Germania sta dismettendo le centrali nucleari.