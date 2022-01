Le bugie di Salvini: "Ci vuole l'energia nucleare per pagare bollette meno care"

globalist

7 Gennaio 2022

Ormai è diventato un piazzista. E far passare il nucleare come energia verde è come far passare i cannibali per vegetariani.

Senza considerare che il problema della riduzione delle emissioni è urgente e una centrale nucleare di ultima generazione potrebbe essere attiva tra molti anni. Mentre le energie rinnovabili si possono attivare subito.

“L’Italia ha bisogno di gas e nucleare pulito per aiutare famiglie e imprese a pagare bollette meno care, non ci servono dei No ideologici. Siamo sicuri che il premier Draghi e il ministro Cingolani sosterranno l’impostazione della Commissione europea e di altri governi, da quello francese a quello finlandese: meno emissioni, bollette meno care e più indipendenza nazionale per luce e gas”.

Lo dice in una nota il leader della Lega Matteo Salvini.

Il caro-bollette c’è adesso. Il nucleare – sempre se fosse pulito e non lo è – potrebbe entrare in produzione nei prossimi decenni. Oltre a questo la produzione di energia nucleare ha costo molto alti e non si sa come smaltire le scorie.