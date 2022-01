L'Austria: "Pronti a fare causa alla Ue se il nucleare fosse incluso tra le fonti sostenibili"

globalist

3 Gennaio 2022

Non scherziamo: le pressioni francesi non possono far fare un passo indietro verso l’unica fonte energetica che ci può salvare dai cambiamenti climatici, ossia le rinnovabili.

“Se i piani della Commissione europea che includono il nucleare e il gas naturale tra le fonti sostenibili per gli investimenti a favore della transizione energetica “verranno attuati in questo modo, faremo causa”.

Lo ha annunciato il ministro austriaco per il Clima, l’Ambiente e l’Energia, Leonore Gewessler, sottolineando che l’energia nucleare è “pericolosa e non rappresenta una soluzione nella lotta contro la crisi climatica”. In Austria, come in Germania, i Verdi sono al governo.

La posizione del Lussemburgo

La bozza di piano della Commissione Ue per includere il nucleare e il gas come fonti green “è una provocazione dal punto di vista procedurale” e “in termini di contenuto nasconde il rischio di un greenwashing”.

Lo ha scritto su Twitter il ministro dell’Energia del Lussemburgo, Claude Turmes, dicendosi pronto a “esaminare la proposta nel dettaglio e a discutere ulteriori passi” insieme a Germania e Austria, altrettanto contrarie a includere il nucleare tra gli investimenti sostenibili.

La proposta è stata inviata ai governi venerdì, “in un’azione notturna e nebulosa. Questo la dice lunga sulla trasparenza”, ha attaccato Turmes.