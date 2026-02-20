La Corte Suprema dichiara illegali la maggior parte dei dazi di Trump: duro colpo al bullismo economico

globalist Modifica articolo

20 Febbraio 2026

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che il presidente Donald Trump non ha l’autorità per imporre unilateralmente dazi generalizzati contro quasi tutti i Paesi utilizzando una legge federale sui poteri d’emergenza, infliggendo un duro colpo alla principale politica economica del presidente.

L’alta corte ha deciso che l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) non autorizza il presidente a imporre dazi. La decisione è stata presa con sei voti contro tre, con il presidente della Corte John Roberts autore dell’opinione di maggioranza. I giudici Brett Kavanaugh, Clarence Thomas e Samuel Alito hanno espresso dissenso.

«L’IEEPA non contiene alcun riferimento a dazi o imposte. Il governo non indica alcuna legge in cui il Congresso abbia usato la parola “regolare” per autorizzare la tassazione. E finora nessun presidente ha interpretato l’IEEPA come conferimento di tale potere», ha scritto Roberts in una parte della decisione condivisa dai giudici Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett. «Non rivendichiamo alcuna competenza speciale in materia economica o di politica estera. Rivendichiamo solo, come dobbiamo, il ruolo limitato assegnatoci dall’Articolo III della Costituzione. Nell’adempiere a tale ruolo, riteniamo che l’IEEPA non autorizzi il presidente a imporre dazi.»

La battaglia legale sui dazi di Trump è stata la prima in cui la Corte Suprema ha valutato nel merito una delle politiche del suo secondo mandato. L’alta corte aveva consentito temporaneamente al presidente di applicare molte delle sue misure mentre i procedimenti legali erano in corso, ma la decisione che invalida i dazi globali rappresenta finora la sconfitta più significativa del suo secondo mandato.

I dazi di Trump

La Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello del circuito federale, che aveva già stabilito l’illegalità dei dazi. La maggioranza non sembra aver affrontato la questione dei rimborsi per le aziende che hanno pagato i dazi sulle importazioni.

I sei giudici della maggioranza hanno concordato sul fatto che l’IEEPA non autorizza l’imposizione di dazi, ma con motivazioni diverse. Roberts, Gorsuch e Barrett hanno sostenuto che i dazi non soddisfano lo standard della “major questions doctrine”, secondo cui ampie rivendicazioni di potere dell’esecutivo su questioni di rilevanza politica o economica devono essere chiaramente autorizzate dal Congresso.

«Il processo legislativo contribuisce a garantire che ciascuno di noi abbia un interesse nelle leggi che ci governano e nel futuro della nazione», ha scritto Gorsuch nella sua opinione concorrente. «Per alcuni oggi il peso di queste virtù è evidente. Per altri può sembrare meno ovvio. Ma se la storia è una guida, i ruoli si invertiranno e verrà il giorno in cui chi oggi è deluso apprezzerà il processo legislativo come baluardo della libertà.»

Le giudici Elena Kagan, Sonia Sotomayor e Ketanji Brown Jackson — le tre liberal della maggioranza — hanno affermato che una normale interpretazione della legge era sufficiente per annullare i dazi.

Nel dissenso, Kavanaugh ha scritto che i dazi, come quote ed embarghi, sono uno «strumento tradizionale e comune» per regolare le importazioni, potere previsto dall’IEEPA.

«I dazi in questione possono essere o meno una politica saggia», ha scritto Kavanaugh, con Thomas e Alito. «Ma sotto il profilo del testo, della storia e dei precedenti, sono chiaramente legali.»

Sebbene la sentenza limiti la capacità del presidente di usare l’IEEPA per fissare dazi, non gli impedisce di imporli attraverso altre autorità commerciali. Trump ha già fatto ricorso ad altre leggi per applicare tariffe su rame, acciaio, alluminio e altri prodotti.

I dazi sono un pilastro dell’agenda economica del secondo mandato di Trump. Il presidente ha usato la minaccia di nuove tariffe per spingere i partner commerciali a negoziare accordi più favorevoli agli Stati Uniti e ha sostenuto che esse contribuiranno a rafforzare la manifattura nazionale.

Trump: sentenza «una disgrazia»

Secondo due fonti a conoscenza delle sue parole, durante una riunione con i governatori alla Casa Bianca il presidente ha definito la decisione «una disgrazia» e ha affermato di avere un piano alternativo. Funzionari dell’amministrazione hanno detto che Trump potrebbe muoversi rapidamente per reintrodurre i dazi utilizzando un’altra base legale.

Prima della sentenza, Trump aveva sostenuto che «il nostro Paese è finanziariamente, E DAL PUNTO DI VISTA DELLA SICUREZZA NAZIONALE, PIÙ FORTE E PIÙ RISPETTATO CHE MAI». Aveva inoltre avvertito che una decisione sfavorevole avrebbe costretto gli Stati Uniti a rimborsare ingenti somme agli importatori, creando «un caos totale» e costi quasi impossibili da sostenere.

La decisione arriva quattro giorni prima del discorso sullo stato dell’Unione del presidente, in cui si prevede che rivendicherà i principali risultati del suo primo anno.

Le cause sui dazi

La controversia riguardava due serie di tariffe introdotte tramite ordini esecutivi lo scorso anno. Trump aveva invocato i poteri d’emergenza dell’IEEPA sostenendo che fossero necessari per rispondere ai «grandi e persistenti» deficit commerciali e per arginare il flusso di fentanyl e altre droghe negli Stati Uniti. L’IEEPA non era mai stato usato in precedenza per imporre dazi.

Il primo pacchetto prevedeva un’aliquota base del 10% su quasi tutti i partner commerciali degli Stati Uniti, oltre a tariffe reciproche più elevate su decine di Paesi. Il secondo colpiva in particolare Cina, Canada e Messico.

Secondo un’analisi della Federal Reserve Bank di New York pubblicata all’inizio del mese, quasi il 90% del peso dei dazi è ricaduto lo scorso anno su aziende e consumatori statunitensi. L’istituto ha rilevato che l’aliquota media sui beni importati negli USA è passata da meno del 3% al 13% nel 2025.

Numerose imprese in tutto il Paese hanno avviato cause contro la legittimità dei dazi. Grandi aziende come Costco, Crocs e Revlon si sono rivolte ai tribunali chiedendo il rimborso completo delle tariffe pagate sulle importazioni a causa delle politiche del presidente.