Majorino contro Meloni: "Manovra senza respiro, bisogna sfidare il governo

22 Novembre 2022 - 12.13

Governo Meloni fallisce alla prova dei fatti. Oltre ad aiutare gli evasori e a bastonare i poveri non c’è nulla all’orizzonte.

Una manovra «piccola piccola, molto legata al dare qualche segnale un po’ ideologico. L’opposizione su questi interventi deve sfidare il governo con grande convinzione»: è il commento alla manovra dell‘europarlamentare Pd e candidato alle regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, durante la trasmissione Coffee Break su La7.

«Si doveva fare una manovra più ampia – ha aggiunto – non credo regga il parallelismo con Draghi, questa manovra non è minimamente ambiziosa».

Sul caro-energia, per esempio, «l’intervento da 21 miliardi è destinato a esaurirsi in tre-quattro mesi – ha concluso – la portata degli interventi è di corto respiro. E non ho ancora capito cosa vuole fare questo governo con i fondi del Pnrr»