A chi servono diecimila euro in contanti?

David Grieco Modifica articolo

27 Ottobre 2022 - 12.05

Preroll

Io sono uno spacciatore di droga. Pago in contanti i miei fornitori e vengo pagato in contanti dai miei clienti. I soldi non so mai dove metterli. Li nascondo in casa, sotto le mattonelle, come Totò e Peppino, correndo sempre il rischio che qualcuno me li rubi. Se potessi portarli in banca e ritirarli dalla banca quando mi occorrono la mia vita cambierebbe da così a così.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Io sono un prosseneta. Gestisco un locale di spogliarello e le mie ragazze si intrattengono a pagamento con i clienti. I soldi che incassano li affidano a me, che trattengo la mia parte e custodisco il resto in una vecchia cassaforte. Ma due rapinatori me l’hanno già svaligiata una volta. Se potessi portarli in banca non correrei più rischi.

Middle placement Mobile

Io sono un dentista. Dai miei clienti esigo pagamenti in nero, non ho nessuna voglia di lavorare per lo Stato. I soldi li nascondo in casa. Ovunque. La mia donna di servizio ogni tanto trova mazzette di banconote anche dietro il bidet. Per fortuna lei è persona fidata. Me le riconsegna sempre. E io ovviamente le corrispondo una mancia.

Dynamic 1

Io sono un ristoratore. Qualcuno purtroppo mi paga col bancomat ma per fortuna i clienti più affezionati mi pagano sempre in contanti. Emetto scontrini, ma rigorosamente non fiscali. Anche io non so mai dove nascondere i soldi. Se potessi versarli in banca e ritirarli quando mi pare, come si faceva una volta, questo mi semplificherebbe enormemente la vita.

Potremmo andare avanti all’infinito. Questi sono alcuni esempi banali di coloro che stanno attualmente festeggiando la proposta della Lega di innalzare la libera circolazione del contante a diecimila euro. E dire che la Lega vorrebbe rappresentare l’industria, la “parte sana” del paese.

Dynamic 2

L’evasione fiscale è già un flagello della società italiana. Se dovesse passare questa folle proposta della Lega è facile ipotizzare che lo Stato andrà velocemente in bancarotta. E dire che questo governo ripete fino alla nausea di avere una posizione atlantista. Negli Stati Uniti, se ti azzardi a pagare qualcosa che supera i mille dollari in contanti, il negoziante che te la vende si aggrappa al telefono seduta stante e chiama la polizia.